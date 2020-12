275 repas d'un chef étoilé belge distribués aux soignants de l'hôpital de Valenciennes

En une demie heure, les 275 repas ont été dévalisés ce mardi par les équipes de l'hôpital de Valenciennes forcément appâtés par le menu proposé par Lionel Rigolet chef étoilé au Michelin pour son restaurant Comme chez soi à Bruxelles.

En entrée une soupe, suivie d'un waterzoi au poulet ou version vegan servis dans un food truck stationné devant les urgences. Meghan agent d'accueil aux urgences s'est régalée avec sa collègue Coralie

Ça sortait de l'ordinaire, de nos petits sandwichs, ou nos petits gamelles, c'était bon ! et puis le geste il est sympa. La première vague on a eu beaucoup de choses comme ça, là il y a beaucoup moins de choses mais c'est normal, on peut pas donner toujours, mais une fois de temps en temps comme ça, ça fait plaisir on se dit on nous a pas oublié !