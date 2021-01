27e édition des Journées de la truffe à Uzès

Malgré le Covid-19 et les mesures sanitaires, les Journées de la truffe auront bien lieu à Uzès cette année. Les dimanche 17 puis 31 janvier pour cette 27e édition. Et s'il n'y aura ni soirée vigneronne, ni soirée bodéga, ni nuit de la truffe, ni cavage, les trufficulteurs seront, eux, bien présents sur la place aux Herbes. Et les viticulteurs de l'appellation Duché d'Uzès également même si, conditions sanitaires obligent, il n'y aura pas de dégustation possible.

Une saison truffière qui n'a pas été plombée par le Covid-19, les particuliers ayant plus acheté que d'habitude explique Louis Teulle, président du syndicat des producteurs de truffes du Gard Copier

Cette manifestation des Journées de la truffe est l'une des plus importantes en France, avec peut-être celle de Rognes dans les Bouches du Rhône. A Uzès, lors des ces Journées de la truffe, une centaine de kilos de truffe fraîches devraient être vendues. Vous pourrez aussi acheter des plants mycorhizés si vous souhaitez vous lancer dans la culture de la truffe. Patience, il faut pas loin d'une dizaine d'années pour qu'une truffière plantée donne ses premières truffes.

Si le Gard veut rester un grand département producteur de truffes, il ne doit pas s'endormir sur ses lauriers explique Michel Tournayre, président de la fédération française des trufficulteurs Copier

Ces journées de la truffe ouvrent dimanche à 9 heures, heure du début des achats, et prennent fin à 16 heures. Les vendeurs devront eux y être plus tôt, dès 7 heures, pour faire vérifier leurs truffes, qu'elles soient brossées et canifées pour vérifier leur maturité. Reste la question du prix, cette année, avec le Covid et la fermeture des restaurants, ils ont été sages. En dessous de 1.000€/kg, souvent entre 700 ou 800€/kg, c'était le cas la semaine dernière au Mas des Producteurs, à Nîmes.