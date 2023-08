27e édition du Tour du Périgord : 28 équipes pour l'avant-dernière manche de la coupe de France

Pour cette édition du Tour du Périgord, 28 équipes sont au départ de la course ce dimanche 27 août à 13 heures. Cette épreuve existe depuis 1986, elle s'est ensuite interrompue pendant une dizaine d'années avant de reprendre en 2001. Cette année, elle accueille 168 coureurs. Pour la première fois depuis 2009, la course comptera comme avant-dernière manche de la coupe de France de Nationale 1.

La circulation difficile à Sarlat ce dimanche

L'arrivée de la course est prévue aux alentours de 17 heures et la remise des prix à 17h30. Comme pour les éditions précédentes, le stationnement va être difficile à Sarlat ce dimanche, tout comme la circulation. Il sera interdit de circuler sur les axes sur lesquels la course passera entre 12h et 18h30.

Les coureurs parcoureront douze fois ce tracé. - Tour du Périgord

Les équipes engagées