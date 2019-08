280 contrôles des services de l'Etat en Mayenne pendant l'été

Département Mayenne, France

Les fonctionnaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ont effectué pas moins de 280 visites inopinées au cours de l'été en Mayenne. Globalement, les établissements recevant du public respectent les règles.

Jeunesse et sports : 78 contrôles

Les 26 camps scouts organisés en Mayenne ont tous été contrôlés. Des anomalies de sécurité (accès au camp, fils électriques à même le sol) ou sanitaires (réfrigérateur au-dessus des 6 degrés, absence d'eau fraîche) ont été relevées.

21 séjours de vacances avec hébergement, autrement dit des colonies de vacances, sur 266 organisées en Mayenne ont reçu la visite des contrôleurs. Un centre de vacances a posé des problèmes de vétusté des locaux, de propreté et de rangements, en plus d'une absence de déclaration de tous les personnels. En revanche, sur tous les séjours, il y a eu une bonne gestion de la canicule.

Dans le domaine du sport : 10 piscines, 9 plans d'eau, 5 centres équestres, 2 stands de tir, 2 Accrobranches, 2 centres de remise en forme, un club de moto, un club de canoë ont été inspectés. Les fonctionnaires ont surtout relevés des défauts d'affichage (assurances, diplômes, consignes de sécurité). Dans un centre équestre, une absence de trousse de secours, une assurance périmée et un désordre général. Une assurance incomplète dans un centre de remise en forme. De vieux canoës non conformes

Service consommation et répression des fraudes : 90 contrôles

De nombreux contrôles ont été effectués dans des grandes surfaces, chez des producteurs, des magasins, des restaurants, des garages, etc... Il y a eu 16 avertissements comme par exemple, une absence d'affichage du menu à l'extérieur. Dans les supermarchés, absence d'affichage de l'origine de la viande. Même chose pour les fruits et légumes. Dans deux garages automobiles, il a été constaté un défaut d'information des prix des prestations de service et/ou défaut d'indication du kilométrage sur la facture de réparation du véhicule. 12 mesures de police administrative ont été prises : cela concerne deux restaurants et des sites de vente à distance.

Service vétérinaire / sécurité alimentaire : 21 contrôles

Sur ces 21 contrôles, il y a eu 15 avertissements et 3 mises en demeure. Une boucherie, 7 restaurations collective et 4 producteurs fermiers notamment ont été épinglés. Par exemple, un camp scout a fait l'objet d'une mise en demeure pour une mauvaise gestion des nuisibles (tentes non hermétiques, denrées proches du sol et sans protection) et sensibilisation insuffisante des responsables de camp. Dans certaines camps, une problématique de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène des responsables de camp en amont et aux modalités de conservation des repas témoins.

Il y a eu aussi une inspection dans un restaurant bien tenu et propre mais pour lequel a été observée une utilisation non adaptée des mentions "fait-maison" sur les menus et sur le site internet du restaurant. Ceci a été corrigé par le professionnel après plusieurs relances des services de l'Etat.

Service vétérinaire / protection animale : 63 contrôles

63 sites inspectés que ce soient des exploitations de volailles, bovins, ovins/caprins et porcs. Il y a eu deux mises en demeure pour défaut d'identification et deux mises en demeure pour non respect des conditions de fonctionnement.

Et puis, deux procès-verbaux ont été dressés pour mortalité de volailles pendant le transport vers l'abattoir suite à l'épisode caniculaire.