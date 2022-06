283 ex salariés de la fonderie SAM demandent réparation devant les prud’hommes

Le combat des salariés de la fonderie SAM en Aveyron n’est pas fini. Ils lancent une procédure collective aux prud’hommes. Parallèlement, ils suivent aussi la possible reprise de l’usine menée par un industriel lotois et la Région.

Plus de 85 % des 333 licenciés de la SAM ont déposé hier un dossier devant le conseil des prudhommes de Rodez. 283 dossiers déposés pour demander des dommages et intérêts pour licenciements abusifs à Renault et Jingjiang. La fonderie du bassin de Decazeville a fermé ses portes après près deux ans de combats des salariés en décembre dernier. Les salariés licenciés demandent chacun plusieurs dizaines de milliers d’euros selon leur poste et leur ancienneté.

Six gros cartons

Dans les six gros cartons, posés sur les marches du tribunal de Rodez, 283 dossiers détaillés pour demander des dédommagements à Jijiang, le propriétaire de l’usine et à Renault, leur principal client de l’usine. Mais dans ces cartons, les ex de la SAM on surtout laissé de la colère et du dégoût. "On ne méritait pas ça. On s'est toujours battu pour faire des pièces en temps et en heure. Ils ont nous amené à notre perte. Il y a tellement de choses à réparer. " Car Katie, Mimi, 34 ans de fonderie toutes les deux continuent de pleurer quand elles passent devant l’usine. "C'est difficile... quand on passe, que les barrières sont fermées. On ne peut même pas rentrer. "

On n'oubliera pas, et on ne pardonnera pas

Et il faut que Renault et Jijiang paient, comme la député l’a fait le week-end dernier prévient David Gistau de la CGT. " On n'oubliera pas, et on ne pardonnera pas. Démocratiquement, ils auront à la fois à payer devant la justice. Et la député l'a payé. C'est la Nupes qui est passé sur la circonscription d'Anne Blanc. Et donc c'est une réponse du bassin qui s'est exprimé très fortement contre LREM."

Plusieurs millions d'euros

Maitre Renaud Fréchin, leur avocat est en tout cas assez confiant, même si la procédure s’annonce longue, sans doute autour d’une grosse année. "On attend des dédommagements puisque vous avez affaire à des personnes qui habitent dans un bassin d'emploi sinistré, dont les chances de retrouver un emploi sont aujourd'hui très minces, qui, pour beaucoup, ont un profil mono entreprise, c'est à dire des gens qui ont travaillé quinze, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la même entreprise et dont l'employabilité est des plus réduites. Donc, quand vous avez une entreprise qui aurait pu continuer à travailler, des gens qui auraient pu garder leur dignité en continuant à travailler au lieu de pointer au chômage. Et vous vous retrouvez dehors parce que quelqu'un à Paris a décidé qu'on allait fermer cette entreprise parce que ça ne les intéressait plus. Il est normal que ceux ci demandent justice et l'obtiennent. Concrètement, tout est fonction de l’ancienneté des salariés, mais cela se chiffre à plusieurs millions d'euros. Car Renault a plus que décidé cette fermeture. Renault a voulu la fermeture depuis le début."

Le projet de reprise suit son cours

En tout cas le projet de reprise semble toujours possible. Un fondeur lotois pourrait reprendre la SAM. Le responsable de la CGT, David Gistau, continue d’y croire. Mais il reste très prudent. "Les éléments que nous avons pour l'instant, c'est que ça suit son cours et dans un cadre tel qu'il avait été défini. La Région pour le rachat des bâtiments et l'industriel sur le rachat des machines, on se doute que le contexte politique au niveau des différents ministères n'a pas aidé et a plutôt ralenti les choses. Les éléments qu'on a sont plutôt positifs. Après on, comme on a vécu beaucoup de montagnes russes sur ce dossier depuis le départ, on attend le réellement de voir les choses." La réponse devrait intervenir à la fin du mois.

Une centaine de salariés de l’ex fonderie sur les 333 ont retrouvé du travail, seulement une trentaine en CDI.