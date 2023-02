29 plaintes déposées à Nantes en 2022 : ces élus "à portée de baffes" qui se rebiffent

Il y aura exactement un an ce samedi qu'Hervé Neau, le maire de Rezé, victime de harcèlement moral, a mis fin à ses jours. Il avait reçu une dizaine de courriers anonymes et malveillants, mais n'avait pas voulu porter plainte. Un drame qui rappelle la solitude des élus locaux face à ces agressions verbales et parfois même physiques.

Récemment, le maire de Saint-Nazaire s'est fait insulter en conseil municipal. Depuis plusieurs années, David Samzun reçoit "des injures et des menaces de mort, venant d'anonymes ou non sur Internet". Le maire du Pouliguen, Norbert Samama, a même été mordu : "Un individu m'a déchiqueté mon pull et ma chemise. C'est vrai qu'on peut plutôt s'attendre à être mordu par un chien", dit-il avec ironie.

Et même si "c'est le propre d'une minorité", les élus locaux doivent faire avec cette agressivité grandissante. "On a affaire à des comportements plus violents depuis la pandémie de Covid. Avec une expression beaucoup plus directe, une remise en cause du système beaucoup plus forte. Il faut qu'on se serre les coudes", poursuit Norbert Samama.

Le procureur de Nantes a reçu 29 plaintes d'élus en 2022

Norbert Samama est le référent en Loire-Atlantique de l'Observatoire des agressions contre les élus locaux. Aux maires victimes de harcèlement ou de malveillance, il donne toujours le même conseil : "Portez plainte ! Portez plainte systématiquement. Il faut que les choses se sachent."

À Nantes, en 2022, le procureur de la République, Renaud Gaudeul, a enregistré 29 procédures de ce type. Lui aussi encourage les élus victimes d'agressions à déposer plainte : "Premièrement parce que c'est une atteinte à la personne et il n'y a pas de raisons que les élus soient plus victimes de ce type de faits que d'autres et deuxièmement parce que c'est une atteinte à la démocratie."

Comme dit Norbert Samama, "les maires sont des élus à portée de baffes. On peut tout à fait admettre la critique, mais il faut que cela se fasse dans une forme de respect." D'autant que l'engagement de ces élus locaux est souvent plus citoyen que politique : "Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des gens de la vie associative, qui ont surtout une vocation citoyenne à participer à la vie de leur commune."

Des élus voient aussi leur famille menacée

Et le maire du Pouliguen ajoute : "Ces élus ont aussi des familles et parfois, ils démissionnent car ils ne veulent pas que la pression s'adresse à leur famille. Or, il y a des gens qui franchissent ce stade, c'est-à-dire qu'ils menacent ou insultent la famille et les enfants. Et ça, c'est inadmissible."

En deux ans, 900 élus locaux ont démissionné dans toute la France. Pour Norbert Samama, cette question va devenir "un enjeu important de notre vie démocratique". Et de préciser : "Si demain les vocations se perdent, ça va devenir extrêmement compliqué." En novembre dernier, à l'occasion du Congrès des Maires, des élus ont remis en main propre une tribune à Emmanuel Macron sur les agressions contre les élus, signée par 550 maires et adjoints de Loire-Atlantique.