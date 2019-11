"29h sur un brancard sans prise en charge" : à Châteauroux, le personnel hospitalier manifeste

Une cinquantaine de personnels hospitaliers et de pompiers de Châteauroux ont rejoint le mouvement national de lutte pour la sauvegarde de l'hôpital public. Ils dénoncent des conditions de travail et exigent une augmentation des salaires et des effectifs.

Châteauroux, France

Un autre petit feu qui s'allume, parmi toutes les contestations sociales auxquelles doit faire face le gouvernement d'Emmanuel Macron. Après la réforme des retraites, le transport ferroviaire, les étudiants, voici maintenant l'hôpital public.

Ils étaient un peu plus de cinquante ce matin, sur le rond-point de l'Intermarché de Châteauroux - soutenus par leurs syndicats - à manifester leur colère contre ce qu'est devenu cet hôpital. "Il n'y a aucune reconnaissance dans notre métier" affirme Karine Jouhanneau, aide soignante au CHU de Châteauroux. "Par rapport à notre investissement, à notre rythme de travail, il nous faudrait au moins 300 euros nets minimum en plus" conclut-elle.

Un infirmer urgentiste du CHU et du SAMU 36, fumigène à la main © Radio France - Samuel Monod

Maltraitants malgré eux

Parmi les revendications : le salaire, mais aussi les conditions de travail considérées comme "déplorables" par une bonne partie de la profession. "Le problème au quotidien, c'est le manque. Le manque de personnel, de matériel, et de moyens mis à notre disposition pour prendre en charge les patients" signale Pauline Rohart, infirmière urgentiste au CHU depuis neuf ans. Le visage de la jeune femme trahit un état d'épuisement avancé. Mais aussi de tristesse. "On a de plus en plus de monde, et parallèlement on a des fermetures de lits. Les gens attendent de plus en plus longtemps sur les brancards" raconte-t-elle. Dernièrement, le personnel des urgences a été obligé de laisser une personne plus de 29h sur un brancard. "Les personnes ont envie d'aller aux toilettes, mais on a pas le temps de les accompagner. Alors ils s'urinent dessus, et on s'en veut parce qu'on ne peut pas apporter une réponse tout de suite alors qu'on devrait le faire" conclut-elle.

A ses côtés, Vincent Bourdeau, infirmier aux urgences et au SAMU depuis six ans. Toute cette accumulation de travail et de stress impactent sa vie de famille. "Quand on est en congés, on nous rappelle pour revenir travailler. C'est du temps en moins avec les enfants. Ou alors, on sort en retard, ou on fait des heures supplémentaires qui ne sont pas reconnues" signale-t-il.

Personnel médical et pompiers unis pour la mobilisation © Radio France - Samuel Monod

Pompiers et personnel médical main dans la main

Une autre profession a rejoint la mobilisation : celle des sapeurs-pompiers. D'ailleurs, une mascotte d'un soldat du feu est exposée à l'entrée du rond-point, dans un cadis, comme pour symboliser l'union entre le personnel médical et les pompiers, qui, eux aussi, souffrent. "Si le personnel des urgences est mis à mal dans son effectif, ça va augmenter d'autant plus les délais d'intervention pour nous les pompiers. Tout le temps qu'on va passer à attendre que notre victime soit prise en charge, c'est du temps qu'on ne passera pas sur une autre intervention. Donc évidemment que leur problème est aussi le nôtre" soutient Eric Ferret, sapeur-pompier du SDIS 36 et vice-président du syndicat national des sapeur-pompiers.

Selon le personnel hospitalier, les victimes collatérales sont les patients © Radio France - Samuel Monod

Les différentes annonces distillées au fil des mois par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, n'a pas calmé la colère. Elle s'est même intensifiée. Alors que les manifestants réclament un plan d'urgence au gouvernement, ce dernier dévoilera un "plan d'ensemble" dans les prochains jours.