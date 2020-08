2° étape du tour de France de 7 jeunes handicapés du Valenciennois de l'association Handélice

Shorts, crème solaire,...José boucle sa valise avec Amandine Reimund la coordinatrice de l'association Handélice à la coloc de Joséphine. Cette année, les jeunes ont aussi prévu une petite place pour du gel hydroalcoolique et les indispensables masques.

Après l'Occitanie et l'Auvergne Rhone Alpes, les jeunes partent ce dimanche matin pour la Normandie, ses falaises d'Etretat et ses plages du débarquement.

Le jeune homme est fin prêt pour le départ, il est intarissable sur la première étape du tour de France, avec notamment une pause dans les montagnes

C'était génial ! on a rigolé, on s'est fait des soirées de ouf

Des souvenirs consignés dans un classeur que chacun remplit à son retour. L'année dernière, ils ont aussi fait du bateau, découvert des fêtes locales, des marchés, visiter des châteaux, fait des restos.

Alexandre a hâte de repartir pour découvrir de "nouvelles saveurs, de nouvelles rencontres".

Avec leurs 2 accompagnatrices ils ont aussi chercher des sponsors pour financer l'aventure, sur place, ils font leurs courses, leurs repas, le ménage, ils gèrent leur argent de poche pendant 15 jours, un bon moyen de gagner en autonomie assure Amandine Reimund.

Un moyen aussi de passer des vacances entre copains loin des parents

Avec les parents, on fait pas tout ce qu'on fait avec les copains, copines, on se tape des fous rires, etc, et moi je trouve ça chouette, Ludivine

C'est bien d'aller avec les parents, mais à un moment on a besoin de notre liberté, de ne plus se soucier d'être dépendants des parents, non, non ! on est dépendant de nous mêmes, José