3.000 fidèles Portugais sont venus au pèlerinage du Mont Roland dans le Jura

Après deux ans d'absence, le pèlerinage du Mont Roland à Jouhe dans le Jura s'est tenu ce dimanche après-midi. Une édition un peu moins festive à cause de la pandémie et des restrictions toujours en place au moment de l'organisation. Pour autant les 3.000 fidèles étaient heureux de se retrouver.

Les fidèles Portugais sont revenus fêter Fatima devant le sanctuaire du Mont-Roland. Ce dimanche matin, la journée a débuté par une heure de messe à la gloire de la "maman" du Portugal. Plusieurs centaines de fidèles y ont assisté. Depuis une cinquantaine d'années, cet événement a lieu dans la commune et a pris beaucoup d'ampleur après l'exil des portugais lors de la révolution des Œillet dans les années 70. Habituellement, cette journée est une grande fête pour toute la communauté portugaise. Mais les restrictions sanitaires toujours présentes lors de l'organisation a laissé la place à une journée plus calme accès sur l'aspect religieux.

Environ 3.000 fidèles présents

En moyenne, cette cérémonie religieuse ramène plus de 10.000 personnes habituellement. Chaque année des dizaines de stands proposent des produits portugais locaux, jouent de la musique et animent cette fête sur tout le chemin qui mène à l'église.

Après deux ans d'absence, l'association qui s'occupe de l'événement a eu un peu de mal à se remettre en jambe. Il y a eu moins de publicité et surtout, ils ont voulu éviter toutes les contraintes de sécurité et sanitaire qui demande beaucoup de frais et de personnel. "Cette année, nous avons 50 bénévoles habituellement, c'est presque le double", avoue, Arménia, la présidente de l'association.

"Nous sommes quand même contents de voir nos fidèles aujourd'hui. Nous nous qu'ils avaient besoin de fêter Fatima" .- Arménia, la présidente de l'association.

Par contre les fidèles présents avaient tout de même le sourire aux lèvres. "Cela nous rappelle un peu le Portugal et nous ramène en enfance", lâche, Maria heureuse. Cette fête, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, de manger avec les amis, de partager entre portugais.

Je viens ici depuis 1968. - Mathéous, un fidèle

Certains viennent même de loin pour prouver leur foi. "Nous avons fait plus de 200 km pour venir ici aujourd'hui. Mais je me devais de venir remercier Fatima," affirme Sandra.

Après la messe et le déjeuné la journée s'est achevées par la procession de Fatima.