3 200 petits-déjeuners livrés par l'association Trisomie 21 Creuse

Près de 200 familles de Creuse vont recevoir ce dimanche un petit-déjeuner préparé par l'association Trisomie 21 Creuse. C'est la huitième édition de cette opération dans le cadre de la journée nationale de la trisomie 21, lundi 20 novembre.

Ce dimanche, près de 200 familles du département feront une bonne action pendant leur petit-déjeuner. Des bénévoles et des pompiers livrent le journal et 3 200 petits-déjeuners pour récolter des dons. La préparation des paquets a commencé samedi dans six centres, à Aubusson, Mérinchal, Néoux, Saint-Sylvain-Bellegarde, Vallières mais aussi à Guéret dans la caserne des pompiers.

3 200 petits-déjeuners seront livrés dans tout le département © Radio France - Sarah Vildeuil

L'objectif est de financer des aides pour les personnes atteintes de trisomie 21. " Il faut faire changer le regard des gens sur cet état, sur ce handicap", affirme Danielle. Elle est membre de l'association Trisomie 21 Creuse et se bat notamment pour sa petite-nièce. "Ce n 'est plus comme dans le temps, vivons cachés, vivons heureux. C'est important de faire connaître ce handicap, toutes les qualités qu'ont ces personnes."

Les dons permettent à l'association de financer des formations mais aussi des programmes de stimulations multi-sensorielles. "Ce sont des exercices, des massages qui aident beaucoup dans la vie de tous les jours, explique Danielle. C'est très important mais c'est très cher."

Au menu chocolat, jus et bien d'autres surprises © Radio France - Sarah Vildeuil

Cette année, deux nouvelles familles ont pu bénéficier de ces aides.