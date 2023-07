"3/4 des enfants ne savent pas nager avant la 6ème" : à Dugny une piscine temporaire pour résoudre la fracture

Le chiffre est à peine croyable. À Dugny, trois enfants sur quatre ne savent pas nager quand ils entrent en sixième. C'est plus que la moyenne nationale et encore plus que l'inquiétant pourcentage, 60%, dans le département de Seine-Saint-Denis. Pour tenter de régler ce problème de santé publique, la mairie a installé dans le cadre du programme "1,2,3, nagez", un bassin pendant l'été pour apprendre aux enfants à se sentir comme des poissons dans l'eau.

Les cours sont gratuits et ont lieu dans la cour du centre de loisirs. © Radio France - Simon Cheneau

Pendant une semaine, des enfants de 6, 7, 8 ans font la planche, "apprennent à mettre la tête sous l'eau, à flotter, à se déplacer et surtout à ne pas paniquer", liste Gabriel, un des maîtres-nageurs qui ne quitte pas des yeux les petits baigneurs. "Cet âge, c'est le bon pour apprendre à nager, car c'est un public qui est très à risque. Les enfants veulent découvrir le monde et donc ils sont souvent en danger près de l'eau." En 2021, les enfants de moins de 6 ans représentaient 22% des noyades, selon une enquête du ministère de la Santé .

"Avant je me noyais"

Les jeunes font des tours de bassin, pour certains cramponnés au bord. Mais on sent qu'ils ne sont pas loin de savoir se débrouiller seuls. Leur activité favorite, c'est le plongeon, Sahiba, 7 ans, dit "qu'avant d'apprendre à nager [il] se noyait, et plus maintenant."

Le maire de Dugny, Quentin Gesell, pense pouvoir expliquer pourquoi 3/4 enfants de sa commune ne savent pas nager quand ils entrent en sixième : "À la fois par manque d'infrastructures dans notre commune. On a tout simplement pas de piscine, il faut emmener les enfants dans les villes voisines. Et aussi les nombreux cours annulés parce qu'il manque des maîtres-nageurs dans la région.