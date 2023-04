3.400 foyers privés de téléphone et d'internet dans le secteur de Notre-Dame-de-Monts en Vendée

Plus de 3.400 foyers sont depuis ce vendredi matin privé de téléphone et d'internet autour de Notre-Dame-de-Monts en Vendée. Conséquence d'une coupure survenue sur le réseau d'Orange. Seuls les réseaux 2G et 3G fonctionnent. Cela concerne aussi les communes de Saint-Gervais, Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Barbâtre, La-Barre de Monts, Sallertaine et Bois-de-Cené. Une réparation provisoire est en cours, mais 500 foyers de Beauvoir-sur-Mer ne pourront pas être rétablis avant lundi ou mardi, indique l'opérateur.

ⓘ Publicité

"Pour réparer définitivement, nous devons réaliser des fouilles sur plusieurs mètres, déterrer le câble, le remplacer, refaire les soudures. La configuration des lieux, près des marais, complique notre intervention" explique Orange. Pour les numéros d'urgence, il faut composer le 112.