3.800 visiteurs à Papéa pour la journée du 15 août. C'est beaucoup moins que les 5.000 visiteurs en temps normal mais c'est quand même un bon résultat. Le parc de 24 hectares situé près du Mans devait ouvrir début avril. Avec le confinement, il a finalement rouvert au public le 27 juin dernier.

Depuis, la fréquentation est en baisse car, il n'y a plus les centres de loisirs de la région et très peu de groupe. En revanche, la clientèle des particuliers est toujours au rendez-vous et son directeur Florian Sacreste est plutôt confiant pour l'avenir du parc.

une clientèle fidèle et de proximité

Avec très peu de groupes et plus aucun enfant des centres de loisirs on a perdu 15 à 20% de notre clientèle" déclare Florian Sacreste, le directeur de Papéa. "La clientèle familiale est toujours présente et rien n'est catastrophique. nous avons plus de 50% de notre clientèle qui vient de la Sarthe, donc nous n'avons pas été touché par les limitations de déplacements.

Les comptes sont bons

"Financièrement, c'est sur que l'on ne va pas rattraper le retard perdu et les jours de fermeture" poursuit Floriant Sacreste, le directeur de Papéa. "Le retard se creuse car tous les jours depuis la réouverture du 27 juin, on a réalisé moins d'entrées que les autres années. Après, il faut dire aussi que l'on a réduit les coûts de fonctionnement, avec un peu moins de saisonniers que les autres années, notamment en restauration. Et puis, il faut aussi souligner que l'on a bénéficié du plan de soutien de l'état et des mesures de chômage partiel qui nous ont bien aidées. Aujourd'hui, on n'est pas en difficultés et on est prêt à investir pour l'année prochaine dans une nouvelle attraction mais je n'en dirai pas plus...

Le parc devrait d'ailleurs marquer le coup sur cet investissement car il va fêter ses vingt ans l'année prochaine.

Le port du masque est obligatoire dans les attractions de Papéa © Radio France - Christelle Caillot

Les clients jouent le jeu avec les masques

La plupart des clients de Papéa portaient le masque ce dimanche dans les allées du parc. "C'est sur que les attractions dans l'eau avec le masque c'est galère, pour respirer, c'est horrible" nous dit Teddy venu avec deux amis. "après, on est obligé on n'a pas le choix".

Pour Sohane 14 ans venue avec ses parents et sa petite sœur : "le masque je le mets quand je vais dans les attractions et après dans les allées, et quand je mange je l'enlève. En fait, d'un côté c'est un peu contraignant, mais ce l'autre dans les attractions, c'est sécurisant".

Les mesures sanitaires à Papéa

Les adultes doivent porter le masque dans les attractions mais vous pouvez l'enlevez dans les allées. Il y a du gel dans de nombreux espaces et à l'entrée de chaque attraction. Inutile de réserver car le parc fait plus de 24 hectares, et il y a la place pour accueillir tous les visiteurs.