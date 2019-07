3 ans après Nice rend hommage aux victimes de l'attentat ce dimanche 14 juillet

Nice, France

Il y a trois ans, un camion fou fauché 86 vies sur la promenade des Anglais à Nice et faisait plus de 400 blessés. Le souvenir de l'attentat de Nice, dont l'auteur a été tué le soir même par les forces de police qui ont stoppé sa course, est encore très présent dans la ville et pour les niçois. Ce dimanche 14 juillet, une cérémonie d'hommage sera organisée le matin en hommage aux victimes à la villa Masséna. Il sera solennel, sobre et intime. Seules les familles touchées et les personnes invitées se rassembleront dans les jardins de la villa , là même où est installé le mémorial. Les noms des 86 victimes seront lus et autant de bougies allumées. Les représentants des différents cultes seront présents .

Un défilé républicain sur la Promenade des Anglais.

Le public est invité à assister à ce défilé par un promenoir ouvert sur le trottoir côté mer de la Promenade des Anglais. Le défilé sera traditionnel avec les unités habituelles de l'armée et de la gendarmerie accompagné de la fanfare des pompiers de Nice

Un concert gratuit

Le soir à 21 heures , le concert de l'orchestre philharmonique de la ville de Nice sera gratuit. Sous la direction de György G.Rath, il sera donné sur la scène du Nice Jazz Festival, dans les jardins Albert 1er

Programme :

Rouget de Lisle - La Marseillaise

Bizet – l’Arlésienne

Prélude (suite Nr1), Minuetto (suite Nr1), Intermezzo (suite Nr2), Farandole (suite Nr2), Carmen, suite N°1

Francis Lai – Itinéraire d’un enfant gâté, Les yeux noirs, Un homme et une femme, Love story

Maurice Ravel – Boléro

Version instrumentale de la chanson Les feux d’artifice de Calogero

Les places seront gratuites, mais il est obligatoire d'aller les retirer à partir de ce mardi 9 juillet à la billetterie de l'Opéra de Nice Côte d'Azur . 3400 places seront distribuées et il sera possible de retirer uniquement 2 places par personnes.

86 faisceaux lumineux projetés vers le ciel

Après le concert, 86 faisceaux lumineux s'allumeront sur la Prom entre l'avenue de Verdun et l'avenue Max Gallo (ancienne avenue des Phocéens) . Ils seront allumés précieusement à 22h34, heure de l'attentat il y a 3 ans. Ces lumières symboliques, tournées vers le ciel, représenteront les 86 victimes. Elles seront allumés jusqu’à 1 heure du matin.

Le feu d'artifice la veille, le samedi 13 juillet

Il sera tiré en mer et visible depuis le quai des Etats-Unis. Le thème : "Renaissance" , sera porteur d'espoir . Le spectacle sera accompagné des grands airs de la musique classique. Un moment d'union et de partage pour les niçois et pour tous les touristes et vacanciers forts nombreux qui passent leurs vacances à Nice .