3 ans après son sauvetage, la retraite paisible de l'ours Bony au Refuge de l'Arche à Château-Gontier

Le 29 novembre 2019, il y a donc trois sans, l'ours Bony arrivait au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. La fin d'un calvaire pour cet animal qui a été exploité pendant des années par ses dresseurs, pour des spectacles de cirque, "Bony a passé plus de 10 ans dans une petite cage, avec des possibilités de sorties très limitées". L'équipe du sanctuaire s'est occupé de cet ours tous les jours et son état physique s'est amélioré, "malheureusement, il souffre encore de comportements stéréotypés (gestes répétitifs) qui montrent à quel point il est traumatisé par l’exploitation dont il a été victime".

Aujourd’hui, Bony coule des jours heureux dans le Sud-Mayenne. Le sauvetage d'un tel animal coûte cher rappelle le Refuge de l'Arche, "pour la prise en charge de Bony, l’association dépense en moyenne 3560 € par mois (alimentation, soins vétérinaires, entretien…)", qui lance un appel à la générosité pour poursuivre sa mission de protection animale. Depuis près de 50 ans, plus d’un millier d’animaux a pu être sauvé.