3 des 5 grues du port autonome de Marseille vont être démantelées

Les 3 grues disposées en grappe sur la Digue du Large à Marseille vont être démantelées. Le Grand port maritime de Marseille a lancé ce lundi un appel d’offre. Les deux autres grues vont être rénovées.

Le grand port maritime de Marseille (GPMM) confirme avoir lancé un appel d'offre ce lundi pour « le démantèlement et le ferraillage » de trois des cinq grues portuaires de la Digue du Large à Marseille. Emblèmes historiques des dockers, elles seraient devenues trop dangereuses selon le GPMM qui parle d'un état de "délabrement" et du "danger pour les voitures et les piétons" obligés de passer en dessous. La date limite pour le dépôt des appels d'offre a été fixé à la mi octobre.

Les deux autres grues vont être rénovées.

Le GPMM qui ajoute que les deux autres grues vont être maintenues et rénovées. Une rénovation totale qui va coûter 150 000 euros par grue. Ces deux grues seront ensuite à nouveau éclairées la nuit comme cela avait déjà été le cas il y a 4 ans lors de MP 2013.

Des grues emblématiques

Ces grues ont été mises en service il y a 56 ans. Elles pèsent chacune 72 tonnes et font partie de l’inventaire général du patrimoine culturel de la Région PACA.

Dans un tweet, le président du groupe socialiste de la ville de Marseille et conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, Benoit Payan regrette "une destruction du patrimoine insupportable."