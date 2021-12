Trois Français sur quatre consommeront du foie gras pour les fêtes

Trois Français sur quatre ont prévu de servir du foie gras à leurs invités pour les fêtes de fin d'année, selon un sondage réalisé par le Cifog et le CSA. C'est plus que l'an dernier.

Malgré les polémiques, le foie gras garde une place très importante dans le coeur des Français, notamment pendant les fêtes. Un sondage réalisé par le Cifog, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras et le CSA, révèle que 75% des Français ont prévu de consommer du foie gras pour les fêtes. C'est même deux points de plus que l'an dernier à la même époque.

Numéro 1 devant le saumon fumé ou la bûche de Noël

Selon l'enquête, plus de 9 Français sur 10 déclarent consommer du foie gras. 79% d'entre eux déclarent même le classer n°1 des incontournables des fêtes de fin d'année, devant le saumon fumé (70%) et la bûche de Noël (64%). Un sondage qui montre donc que malgré les différentes polémiques et appels aux boycotts suite à l'interdiction du foie gras dans plusieurs mairies comme à Strasbourg, Lyon ou Besançon, les Français restent eux attachés au foie gras, notamment pendant les fêtes.

Patrimoine gastronomique français

Les Français sont très attachés au foie gras, et le poids de la tradition compte pour beaucoup. Pour une très large majorité des personnes interrogées, le foie gras est un produit traditionnel, qui fait partie du patrimoine gastronomique français. D'ailleurs celui-ci est inscrit depuis 2006 au "patrimoine culturel et gastronomique protégé en France". 87% des sondés déclarent que l'origine française est très importante dans l'achat d'un foie gras, et 86% d'entre eux estiment que le foie gras participe au rayonnement de la France à l'étranger. Enfin, près de 80% des personnes interrogées ne seraient pas prêtes à remplacer le foie gras traditionnel par un produit à base de végétaux, ou par un foie cultivé en laboratoire.