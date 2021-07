Trois Girondins marchent 333 km pour lutter contre les addictions

"L'addiction n'est pas la solution !" nous répondent les jeunes hommes, quand on leur demande pourquoi ils ont choisi l'association SOS addictions. Grâce à des cagnottes et à la vente de tee-shirts et de casquettes imprimés au nom de l'association, ces 3 aventuriers se sont lancés le 20 juillet, dans une récolte de fonds pour la bonne cause. Cette "transhumance", comme ils aiment l'appeler, sonne comme une évidence.

"On aime les défis sportifs, avec nos familles on a l'habitude de faire des longues marches en montagne" explique Tristan. "On s'est dit pourquoi ne pas marcher pour une cause qui nous est chère. On est jeune et on trouve qu'il y quand-même beaucoup d'addictions autour de nous, que ce soit le téléphone portable, la cigarette... Si chacun peut faire des petits gestes à son échelle, on peut changer le monde"

"On s'arrêtera que si on se casse la jambe !"

Comme attendue, la traversée tient ses promesses, tant elle est éprouvante physiquement. Les passionnés sentent la fatigue et l'épuisement à certains moments. "On a des bonnes chaussures et des bonnes chaussettes, mais c'est parfois compliqué sur le macadam en plein soleil" reconnait le jeune homme. "Les mollets et cuisses sont congestionnées, mais grâce au mental on arrive à continuer." Une motivation sans faille pousse les 3 itinérants. "On se dit qu'on a trop de gens qui comptent sur nous, on peut pas les décevoir. On arrêtera que si on se casse la jambe ! "

Avis à tous les amateurs de randonnée, les marcheurs invitent ceux qui le souhaitent à les rejoindre sur le trajet jusqu'à Laguiole où ils doivent arriver le 30 juillet. Pour les moins téméraires qui souhaitent simplement effectuer un don à l'association. Les cagnottes sont accessibles sur leurs pages Facebook et Instagram.