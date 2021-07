3 hélicoptères bombardiers d'eau pour assurer la lutte contre les feux et incendies de forêts

Ils seront 3 basés juste à côté de la caserne de Valbonne-Sophia-Antipolis; 3 HBE (hélicoptères bombardiers d'eau) mobilisables de l'aube au coucher du soleil. Deux sont des Bell 212, biturbine développant 1800 chevaux, pouvant emporter 1400 litres d'eau. Le dernier est un Ecureuil qui peut lui, en plus, hélitreuiller du matériel. Ces 3 appareils sont disponibles une grande partie de la période dite rouge qui débute cette semaine et qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre. 3 mois durant lesquels les risques vont de légers à extrêmes en passant par modérés ou forts. En fonction de ces niveaux, l'ensemble des forces du SDIS 06 (le centre de secours et d'incendie des Alpes-Maritimes) peut être plus ou moins mobilisés, voir placés en poste directement dans les massifs.

Un moyen de reconnaissance aérien aussi !

Les 3 HBE font partie des moyens aériens que demandent le commandant des opérations sur le terrain. Ils travaillent avec les avions qui eux décollent du Gard. Mais contrairement à ces derniers, les hélicos peuvent être plus précis. Ils traitent les incendies de manière chirurgicales et peuvent faire beaucoup plus de rotations qu'un Dash, Tracker ou Canadair. Les avions doivent en effet recharger leur citerne sur un énorme plan d'eau ou directement sur un aérodrome alors que les HBE peuvent pomper n'importe où. Les pompiers des Alpes-Maritimes qui sont les premiers dans les années 80' à avoir testé ce système ont même désormais inventés un système permettant aux HBE de se ravitailler en carburant juste à côté des incendies qu'ils traitent. Enfin, un hélico reste aussi un engin qui vol et donc qui a une vision global du sinistre. Un sacré avantage pour donner des conseils aux hommes de terrain, au sol qui peuvent aussi s'appuyer sur ces engins pour organiser la lutte contre le feu.