Julia, Eloïse et Geoffrey partent ce mardi de Rombies et Marchipont pour un tour du monde de quatorze mois. Au programme : 14.600 kilomètres à parcourir dans 18 pays, au profit de la Ligue contre le cancer.

Rombies-et-Marchipont, France

Ils se font appeler les "Pigeons Voyageurs" : Geoffrey, infirmier de 28 ans, sa soeur Eloïse, aide soignante de 21 ans, et sa copine Julia, auxiliaire puéricultrice de 25 ans. Ils ont toujours adoré voyager sac au dos, mais ils voulaient aller plus loin. Ils ont donc décidé de se lancer dans un tour du monde à vélo qu'ils vont entamer ce mardi à Rombies et Marchipont. L'un des vélos a été financé par Transvilles, le réseau de transports en commun du Valenciennois.

14.600 kilomètres, de l'Europe à l'Amérique du Sud, en passant par l'Asie du Sud-Est

Au programme de leur périple : 14.600 kilomètres dans 18 pays, en Europe (Italie, Slovénie, Croatie...) puis en Asie du Sud Est (Inde, Népal, Cambodge..) et Amérique du Sud (Equateur, Bolivie, Pérou..). Tout cela, c'est pour la bonne cause, pour la Ligue contre le cancer des Hauts-de-France, que Geoffrey connait bien en tant qu'infirmier en oncologie. Tout le long de leur périple, vous pourrez faire un don sur la cagnotte des Pigeons Voyageurs sur le site de la Ligue.

Les Pigeons vont aussi faire "voyager" des élèves du collège Lavoisier et de l'école du centre de Saint-Saulve, avec des vidéos-conférences depuis les quatre coins du monde, "une super expérience" pour eux, assurent Geoffrey et Eloïse.

L'intérêt pour eux ce sera de découvrir d'autres cultures, de s'ouvrir aux autres, et de se dire que si ils ont un rêve, il faut foncer, quand on veut ont peut !

Ils vont aussi photographier la mascotte des enfants dans chaque pays, un peu comme le nain de jardin d'Amélie Poulain. Ce tour du monde est totalement intégré au projet pédagogique du collège : c'est un moyen de réviser la géographie, ce sera aussi une épreuve en anglais pour le brevet sur le thème des héros du quotidien. Même la prof de sport est mobilisée : elle va organiser une course d'orientation au profit de la Ligue contre le cancer.

50 kilos de bagages...dont une mini machine à laver

Pour partir dans ce périple les jeunes n'ont peur de rien : ils vont trimbaler plus de 50 kilos sur leur dos, et leurs pochettes, avec de l'équipement hyper spécialisé parfois comme les panneaux solaires pour alimenter portable et téléphone - et même une mini machine à laver de seulement de 250 grammes !

Les pigeons ont tout prévu même la machine à laver portative © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

La première étape du voyage des Pigeons, ce mardi, entre Rombies et Marchipont et Solesmes est ouverte à tous, mais vous pouvez aussi suivre le périple sur Instagram, et Facebook.