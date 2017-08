Des vacanciers gagnent 3 millions d'euros au Loto près de Toulouse

Un couple de vacanciers a décroché le jackpot Loto de 3 millions d'euros à Roquettes, au sud de Toulouse, le 24 juillet dernier. Ils ne se sont pas tout de suite rendu compte de leur gain, et ont regardé à nouveau le tirage sur Internet pour s'en assurer.

De quoi rendre les vacances encore plus heureuses ! Un couple en vacances dans la région de Toulouse a eu la bonne idée de jouer au Loto à la fin du mois de juillet. Ils ont emporté la cagnotte le 24 juillet : 3 millions d'euros.

Des projets modestes

Et s'ils ont un peu tardé à se faire connaître, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas tout de suite su qu'ils avaient gagné. Nicolas Robineau, du site spécialisé tirage-gagnant.com, raconte : "Ils ont d'abord dit « tiens, certains numéros correspondent aux nôtres » puis sont allés vérifier sur Internet. Ils ont même regardé le tirage en replay pour s'assurer qu'ils avaient bien gagné !"

Le couple, comme l'immense majorité des chanceux devenus millionnaires souhaite rester anonyme. Et pour l'instant les idées pour profiter de la somme rondelette sont assez simples. "Ils souhaitent voyager et s'offrir une nouvelle maison, raconte Nicolas Robineau. Ils se laissent un peu de temps pour savoir où investir". C'est la première fois de l'année que les cinq bons numéros et le numéro chance sont découverts en Haute-Garonne, le gain est toutefois très éloigné du record du département où en 2012 à Revel, plus de 100 millions ont été rempotés.