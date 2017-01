3 millions de prêts sur gage au Crédit Municipal de Tours

Le Crédit Municipal de Tours fête pendant ce mois de janvier ses 50 ans. Pour fêter cet anniversaire, les clients vont être à la fête avec un généreux cadeau.

Pendant tout le mois de janvier, tous les clients qui ont un ou plusieurs prêts sur gage de moins de 50 euros pourront venir reprendre gratuitement leur bien et leur dette sera effacée !

Le Crédit Municipal de Tours c'est 2.200 clients pour 3800 prêts sur gage actuellement en cours. Cela représente un montant total de plus de 3 millions d'euros.

Au Crédit Municipal ou "chez Ma tante", il y a toujours le prêt sur gage. Vous déposez un objet et vous recevez en contrepartie une somme d'argent qu'il faudra rembourser pour récupérer votre bien. Mais il existe aussi depuis 2011, des micro-crédits, via un partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tours. Ils peuvent aller de 300 à 3.000 euros et le taux d'emprunt est de 1% seulement, sans frais de dossier.

Enfin le Crédit municipal investit aussi dans l'économie locale, il est actuellement engagé dans le capital d'une entreprise tourangelle.