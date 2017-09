3 semaines après Irma, France Bleu Normandie zoome sur les Antilles

Trois semaines après le passage d'Irma, France Bleu Normandie évoque ce mercredi matin la situation aux Antilles, plus particulièrement celles de Saint Barthélémy et Saint Martin

Dans la matinale et la matinée de France Bleu Normandie, nous évoquons ce matin la situation aux Antilles, plus particulièrement celle de Saint Barthélémy et Saint Martin, trois semaines après le passage de l'ouragan Irma.

A 8h13, nous recevrons Gentil de Passos, pompier dans l'Eure et membre du Groupement Secours Catastrophe Français. Avec son association, il vient de passer dix jours dans les Antilles pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan.

A 8h10, zoom sur "Radio Urgence îles du nord". Radio France a monté bénévolement et en quelques heures seulement une radio . A 5000 kms de distance, depuis Paris, elle a émis 24h/24 pendant 12 jours des informations pratiques, indispensables à la vie sur place. On verra aussi comment La solidarité s'active, notamment par le biais d'association comme Savoirs Culture Antilles Drouais à Nonancourt.

Et puis des témoignages et reportages dans nos différentes éditions de la matinale.

A partir de 9h, Annie le Fléouter et Frédérick Romaniuk,recevront Christian Navarre psychiatre spécialiste des catastrophes ainsi qu'Yves Ligot responsable de la banque alimentaire de Rouen