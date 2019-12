Moins de 3 semaines après les inondations de Pertuis, les sinistrés guettent le ciel avec inquiétude

Pertuis, France

3 semaines à peine après les inondations à Pertuis, les sinistrés sont encore traumatisés. Les fortes pluies annoncées ce vendredi par météo France inquiètent les habitants du quartier du bas Vidalet situé aubord de l'Eze. Le dimanche 1er décembre, la rivière a débordé entraînant l'évacuation en urgence d'une 50 aine de riverains. Depuis, la mairie a réalisé des travaux de sécurisation de l'Eze sur le chemin départemental 15. De nouveaux chemins ont été créés pour que les habitants du bord de l'Eze puissent sortir de chez eux, sans avoir recours aux hélitreuillages, en cas de nouvelle inondation. Une réunion d'information est d'ailleurs prévue en mairie ce mercredi soir pour présenter l'avancement des travaux aux riverains.

Les sinistrés attendent maintenant la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu le 11 décembre et l'arrêté officiel doit être publié au JO ce jeudi. C'est cet arrêté qui va donner le feu vert aux assurances. Ce jeudi, des experts de la chambre d'agriculture doivent également rencontrer les agriculteurs sinistrés et notamment l'éleveuse de brebis qui a perdu plus de 1500 brebis ce dimanche 1er décembre. Selon le maire de Pertuis, Roger Pellenc, ces experts doivent faire l' inventaire nécessaire à la déclaration de calamité agricole. Le 1 er décembre, 350 personnes ont été secourues à Pertuis et les sinistrés sont dans l'attente des indemnisations.

De gros dégâts au bord de l'Eze, quartier du bas Vidalet © Radio France - Emilie Briffod