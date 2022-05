30.000 personnes et 6.500 caravanes pour le retour du rassemblement évangélique de Nevoy

Le rassemblement évangélique "Vie et Lumière" a débuté officiellement ce dimanche à Nevoy (Loiret), près de Gien. Il n'avait pas pu se tenir depuis 2019. Plus de 30.000 personnes issues de la communauté des gens du voyages sont attendues pour huit jours de culte et d’enseignement évangélique.

La communauté chrétienne des gens du voyage a retrouvé ses habitudes à Nevoy (Loiret). Après deux éditions annulés en raison de la pandémie de Covid-19, l'association évangélique "Vie et Lumière" a pu de nouveau organiser un rassemblement sur le terrain lui appartenant. Il démarre officiellement ce dimanche pour huit journées consacrées aux prières et aux baptêmes. L'évènement, qui attire d'ordinaire plus de 20.000 pèlerins connaît un succès encore plus impressionnant. 30.000 personnes et 6.500 caravanes venues de toute la France et même d'autre pays sont attendues sur l'ensemble de la semaine.

En plus de 40 ans de participation à divers rassemblements évangéliques, Thierry, venu d'Ambarès, près de Bordeaux n'avait jamais vu autant de monde. "C'est plein à craquer, et voir autant de caravanes et le chapiteau monté, après le confinement c'était quasiment inespéré", se réjouit-il. Michel, débarqué de Lille, est lui venu pour la première fois en caravane : "il y a beaucoup de fidèles qui n'avaient pas l'habitude de venir, mais qui sont là parce qu'il n'y avait pas eu de rassemblement depuis longtemps. C'est bien, on retrouve beaucoup de monde, de famille, d'amis, c'est agréable !"

Une partie du campement à Nevoy où se sont installés plusieurs milliers de caravanes. © Radio France - Thomas Vichard

Prières, enseignement évangélique et orchestre tzigane

Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'abord d'une réunion religieuse. "L'important ce n'est pas de se retrouver, c'est surtout de porter la parole de Dieu partout en France et que ceux qui ne connaissent pas puissent se convertir", explique Jonathan, originaire de Paris. Les prêches ont lieu sous le grand chapiteau jaune et bleu, au centre du campement. A l'intérieur, une grande scène et des centaines de chaises pour y suivre les prières et l'enseignement évangélique.

Sous le chapiteau, au centre du campement, là où les prêches ont lieu tout au long du rassemblement. © Radio France - Thomas Vichard

"En plus d'écouter la parole de Dieu, il y a des chants, des cantiques, accompagnés par des musiciens d'un orchestre tzigane, qui chanteront leur foi", détaille le pasteur Joseph Charpentier, qui organise son 38ème rassemblement évangélique. "C'est un rassemblement évangélique, les gens qui viennent ici, ce sont des croyants, des hommes et des femmes qui ont fait une réelle rencontre avec Dieu et Jésus-Christ. Dimanche 25 mai, nous aurons un grand service de baptême et nous baptiserons des hommes et des femmes qui sont conscients de l'engagement qu'ils prennent devant Dieu", poursuit-il.

A gauche, le pasteur Joseph Charpentier, "soulagé et heureux" de pouvoir de nouveau organiser un rassemblement évangélique à Nevoy. © Radio France - Thomas Vichard

Un deuxième rassemblement évangélique est prévu au mois d'août à Nevoy.