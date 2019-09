En Charente-Maritime, la communauté Emmaüs Saint-Agnant fête ses 30 ans et se relève des crises passées

Rochefort, France

Elle vient de souffler sa 30ème bougie. La communauté d'Emmaüs Rochefort-Saint Agnant a célébré son anniversaire ce week-end, dans la joie et la bonne humeur, malgré les heures sombres qu'elle a connu ces dernières années : le départ de ses deux co-responsables.

L'un a été licencié pour abandon de poste. L'autre, le directeur, a lui été licencié pour avoir volé dans la caisse. Depuis, un nouveau responsable a été nommé. C'est désormais une ambiance chaleureuse et festive qui règne entre les responsables, les bénévoles et les compagnons, des personnes en situation de grande précarité à qui l'association offre un hébergement et les clés nécessaires pour les aider à réintégrer la société française.

Je suis fière de la personne que je suis devenue grâce à Emmaüs

Dans un immense hall où sont entreposés des centaines de meubles à vendre, Cindy prend le temps de conseiller les clients. Apprêtée, maquillée, la jeune femme de 30 ans prend plaisir à échanger avec eux. Pourtant, à son arrivée dans la communauté il y a 2 ans, elle n'aurait jamais imaginé en être capable.

Je suis fière de la personne que je suis devenue grâce à Emmaüs. A chaque fois que je me lève le matin, je mets de la musique, je chante. Et quand j'arrive, j'essaie de faire rire les gens.

Elle s'est retrouvée bloquée en France, faute de disposer des papiers nécessaires pour retourner vivre aux Etats-Unis avec son mari. Depuis, elle fait partie des 33 compagnes et compagnons qui forment la communauté. Et ça l'a métamorphosée.

Je suis beaucoup plus extravertie. Avant d'arriver ici, j'étais dans mon coin, très timide. Désormais, je m'ouvre beaucoup plus aux gens. Et je ne m’apitoie plus sur mon sort. J'ai des petits problèmes, et alors ? Certains sont dans une situation bien pire que la mienne.

Cindy fait référence notamment aux migrants, à ceux qui ont fui leur pays en guerre et perdu leurs proches. Des personnes en grande détresse que Bruno côtoient quasi quotidiennement depuis 30 ans.

Une communauté métamorphosée par l'arrivée d'un nouveau responsable

Bruno est bénévole au centre de Rochefort-Saint Agnant depuis sa création. Il a donc suivi toutes ses évolutions, y compris en terme de changements de direction. Et aujourd'hui, la communauté se porte très bien selon lui. "On nous complimente souvent sur le fait que notre Emmaüs est extrêmement propre." Il affirme que la clientèle croît sans arrêt, le chiffre d'affaires aussi, "ce qui veut dire qu'on peut accueillir de plus en plus de compagnons".

Une situation qu'il qualifie d'exceptionnelle. Et tout ça, selon lui, grâce à un seul homme : Erwann Briand, le nouveau responsable depuis presque un an. C'est lui qui a repris les rênes de la communauté après les licenciements de son successeur et du directeur.

Le chiffre d'affaires croît sans arrêt selon la direction de la communauté © Radio France - Marine Protais

Les communautés Emmaüs sont des lieux où il y a beaucoup d'humanité. Et l'humanité, c'est parfois très ambivalent. Nous avons heureusement un groupe de bénévoles, de compagnes et de compagnons très engagés.

Erwann préfère "se tourner vers l'avenir" et laisser le passer derrière lui. Il a en tête un tas de projets qu'il compte bien réaliser. Il envisage notamment de lancer un food truck solidaire et itinérant dans la région pour créer du lien social.