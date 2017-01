30 ans d'Erasmus : Deux frères normands partis en Europe grâce au programme

Kévin et Tristan Blaise, deux frères normands (issus de Bosc-le-Hard et d'Amfreville-la-Mi-voie) partis respectivement en 2002 et 2012 en Allemagne et Turquie grâce à Erasmus. Une expérience incroyable que tous deux recommandent. Pour les 30 ans du programme Erasmus, ils reviennent sur leur voyage.

Erasmus fête ses 30 ans ! Depuis 1987, année de sa création, le programme d'échange connaît un succès incontestable. Près de quatre millions d’étudiants européens sont partis à l’étranger, en échange universitaire ou en stage. En France, ils sont plus de 600 000 étudiants à avoir bénéficié d'une bourse du programme. Pour l'occasion France Bleu est allé à Bosc-le-Hard, près de Rouen, où vit Kévin un Normand parti il y a plusieurs années à l'étranger via Erasmus.

Une expérience qui l'a visiblement marqué : 15 ans après, l'ex-gérant de garage devenu professeur de maintenance automobile au lycée, a toujours les yeux qui brillent lorsqu'il en parle. Devant lui, une pochette, quelques vieilles photos et des souvenirs dans lesquels il farfouille. C'est à Hanovre en Allemagne qu'il pose ses valises, une expérience qui change sa vie : "Là-bas ils commencent de très bonne heure, il fallait qu'on se lève à trois-quatre heures du matin parce qu'on attaquait le travail vers 6h30. Déjà rien que là ça fait une différence. Ensuite on a aussi des différences sur les repas. Eux dînent vers 18 heures et concernant le petit-déjeuner c'est souvent salami, charcuterie etc."

Pendant deux mois, Kévin fait ses armes en mécanique en tant qu'apprenti dans un garage : "On a été très surpris moi et mes camarades quand on a vu que dans les entreprises, les apprentis n'ont pas le droit de travailler ni d'intervenir sur le véhicule, ils peuvent seulement passer les outils. Après avoir insisté on m'a finalement donné l'accord pour travailler. Et l'entreprise a été très surprise."

Tellement surprise qu'on lui propose du travail. Mais le jeune papa préfère rentrer en France où il ouvre son propre garage. Il n'oublie pas l'Allemagne, ni les gens rencontrés sur place : "Ça fait un moment que je suis parti mais je me rappelle de tout et de mes collègues avec qui - pour certains - j'ai gardé contact. J'ai trouvé mon expérience très enrichissante et importante. Erasmus c'est vraiment un programme qu'on ne doit pas arrêter."

Erasmus : une histoire de famille

Quinze ans plus tard, l'ancien étudiant Erasmus n'a toujours pas remis les pieds en Allemagne mais il compte bien y retourner un jour. En attendant il n'a pas hésité à pousser son petit frère, Tristan, 28 ans. Le jeune mécanicien s'est rendu en Turquie il y a quatre ans : "On était cinq élèves de ma classe. On a eu quelques cours pour apprendre les bases du turc. Une fois là-bas on s'est débrouillé deux-trois jours seuls mais un professeur est venu nous aider par la suite (nous chercher à l'aéroport, nous déposer à l'hôtel etc). Il nous a même "prêté" un de ses élèves pour qu'il nous fasse visiter Istanbul. On a travaillé dans un garage pendant trois semaines en tant qu'apprenti mécanicien. Il y a eu des très bons échanges. J'ai appris des méthodes qui me sont toujours utiles aujourd'hui. On a également appris à travailler différemment. J'ai gardé des contacts notamment avec mon chef d'atelier que j'ai sur Facebook et à qui j'ai souhaité la bonne année. C'est des sacrés souvenirs, ça m'a beaucoup enrichi."

Aujourd'hui le programme Erasmus rebaptisé Erasmus + bénéficie d'un coup de pouce financier : + 40% de budget pour la période 2014-2020 soit plus de 16 milliards d'euros (dont 1,2 milliard pour la France).