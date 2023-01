30 ans de suspension pour le footballeur de l'Entente gâtinaise qui avait agressé un arbitre

30 ans de suspension pour un footballeur de l'Entente gâtinaise ! C'est la sanction prononcée par la commission de discipline du District de football de Loiret. Le joueur en question, âgé de 35 ans, avait agressé un arbitre lors d'un match de Coupe du Loiret contre Olivet, c'était le 8 janvier dernier à Dordives. Ce footballeur n'avait pas supporté de prendre un carton rouge et avait donné un coup de poing au visage de l'arbitre.

ⓘ Publicité

"Un message fort a été envoyé"

"Je suis soulagé et même un peu ému, réagit Burak Tuncer, l'arbitre qui avait été agressé. Il fallait vraiment qu'un message fort soit envoyé, pour que ce genre d'actes ne se reproduise plus. Les joueurs doivent comprendre que nous, arbitres, avons vraiment la même passion du football, et que la violence ne doit avoir aucune place, sur le terrain, comme autour." Âgé de 30 ans, officiant sur les terrains depuis 2009 , Burak Tuncer avait été très marqué psychologiquement par cette agression mais il a repris son activité d'arbitre, "parce que malgré tout j'adore ça", précise-t-il.

Des sanctions aussi pour le club

Des sanctions ont aussi été prises à l'encontre de l'Entente gâtinaise, qui évolue en 1ère division de district. Le club écope d'une amende de 1.100 € et ne pourra pas participer aux coupes départementales séniors pendant 3 ans. La victoire pour ce match de 16ème finale qui avait été arrêté à la 25ème minute a été donnée à Olivet 3-0 sur tapis rouge. Les Olivetains joueront d'ailleurs ce dimanche à Puiseaux en 8ème de finale.