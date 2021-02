30 chauffeurs VTC ont manifesté à Montpellier pour obtenir des aides de l'Etat

Une trentaine de chauffeurs VTC a manifesté mercredi matin à Montpellier. Ils se sont fait entendre en klaxonnant de l'avenue de Toulouse jusqu'au Centre des finances publiques où ils ont été reçus. Plusieurs chauffeurs ont demandé une aide financière à l'Etat mais ne l'ont pas obtenue. La raison ? Le chiffre d'affaires qu'ils ont déclaré ne correspondrait pas à celui pris en compte par l'Etat. Ce refus est incompris par les indépendants. "On attend une accélération du traitement de nos demandes qui datent de janvier et on voudrait comprendre les refus" explique Abdelhamid, porte parole de l'association des chauffeurs indépendants de Montpellier.

Abdelhamid, porte-parole de l'association des chauffeurs indépendants de Montpellier. Copier

Un chiffre d'affaires en baisse

Avec la crise sanitaire, les confinements et couvre-feu, les chauffeurs font moins de courses. Certains d'entre eux ont perdu jusqu'à 80 % de leurs chiffres d'affaires. Les chauffeurs doivent continuer à payer leur assurance, essence et autres factures. Yassine est chauffeur VTC depuis deux ans à Montpellier. Sa demande d'aide a été acceptée mais il n'aura que la moitié de ce qu'il avait demandé. "Cela permet de sauver les pots cassés mais l'argent ne va servir qu'à payer mes factures en retard" se désole-t-il.