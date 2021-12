30 % d'abandons en plus en 2021 et des animaux de la SPA de Montpellier en recherche d'un nouveau foyer

C'est Noel avant l'heure à la SPA de Montpellier. Bonnets de Père Noel, stands de gâteaux fait-maison par les bénévoles et des joujoux pour animaux sont proposés tout ce week-end au sein du refuge de Villeneuve-lès-Maguelone. Après deux ans d'annulation dus au covid, ces portes ouvertes sont également l'occasion de récolter des dons pour l'association et de trouver de nouveaux maîtres aux pensionnaires.

Cassandre et Mathieu ont flashé sur Fonzy. © Radio France - Virginie Vandeville

Une centaine de chiens et une trentaine de chats sont proposés à l'adoption pour ce week-end d'avant fêtes. Et il en a pour tous les goûts, des petits, des grands, des poilus, des calmes et des énergiques. Un choix cornélien pour certains visiteurs. Cassandre et Mathieu font le tour de l'ensemble des box de chiens, le regard fixé à chaque fois sur le panonceau qui décrit l'animal. Mais le coup de cœur arrive vite. "Fonzy, c'est un petit rigolo, joueur, très sportif. Il n'aime pas rester seul" lit à voix haute Mathieu. "Il est trop gentil, il me fait des léchouilles", sourit le trentenaire tout en regardant sa conjointe. Mathieu lui a dû mal encore à se lancer. "Adopter un animal ça se réfléchit" assure-t-il. "Nous recherchons un compagnon de vie pour mon grand-père. Pour qu'il sorte et face des promenades", assure Cassandre qui se ferait, elle, bien avec un chien chez elle.

Sylvie n'a eu aucun doute. Pas de tergiversations chez cette femme. "Je savais que des nouveaux chats allaient arrivé à la SPA. J'ai profité des portes ouvertes et je suis tombée sur elle. Je savais que c'était elle". Elle, c'est Minette, une chatte à poils longs de cinq ans. "Elle est top, elle est trop belle avec toutes ses couleurs et puis elle est si câline. Ce sera la reine de la maison", précise Sylvie qui repart en quelques minutes avec minette bien installée dans sa petite cage de transport.

Minette, 5 ans, a trouvé sa nouvelle propriétaire et va pouvoir démarrer une seconde vie. © Radio France - Virginie Vandeville

Leur donner une seconde vie

En faire des rois et des reines, c'est aussi l'objectif de Kévin et toute sa petite famille. Ce père de famille a mûri son choix. Il s'est finalement lancé, ce samedi, le jour de son anniversaire. "On avait repéré Sally, une chienne, sur le site de la SPA et quand on l'a vu dans sa cage, le coup de cœur s'est confirmé. J'ai un peu peur mais j'ai eu des chiens dans mon enfance donc il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire", affirme Estelle, sa compagne. La chienne de 5 ans, retrouvée il y a un peu plus d'un mois par la fourrière de la SPA, va peut-être avoir le droit à des années de bonheur. En tout cas, l'une des filles du couple, Léana 6 ans, a déjà de grands projets pour elle. "Je vais lui faire découvrir ma chambre et puis le jardin".

Cette adoption est aussi un geste militant pour Kévin. "C'était important de prendre une chienne à la SPA. Quand on a écho des abandons, cela fait mal au cœur. Je veux lui offrir une seconde vie", assure le jeune homme officiellement propriétaire de Sally en une poignée de minutes.

Kévin, Cassandre, leurs deux filles et la petite dernière, la chienne Sally, qu'ils viennent tout juste d'adopter à la SPA de Montpellier, ce samedi. © Radio France - Virginie Vandeville

Une hausse de 30 % des abandons en 2021

Des adoptions contrôlée par la SPA. "On ne donne pas nos chiens à n'importe qui. Si on a un doute sur quelqu'un, on vérifie. On peut même se rendre chez lui. Une adoption, c'est pour la vie. On en prend pour quinze ans", confirme Annie Annie Benezech, la directrice de la SPA de Montpellier. L'association qui a fait face à une année record d'abandons de chiens et de chats avec une hausse de 30 %. "On est habitué à une hausse des abandons pendant l'été mais là on a continué à en avoir en septembre, octobre et novembre dernier. Je n'ai jamais vu cela en 20 ans. Et surtout des animaux en très mauvais état : maigres, accidentés, malades. C'est une grande tristesse et on a besoin que l'on nous aide. On compte vraiment sur le public".