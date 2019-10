Journée nationale de prévention des noyades : 406 personnes sont mortes noyées en France en 2018

France

1 649 noyades recensées en France, entre juin et septembre 2018 : c'est 30 % de plus qu'en 2015, date de la dernière étude menée sur le sujet par le gouvernement. Et les enfants sont de plus en plus concernés.

Se noyer, ça veut dire quoi ?

Il faut d'abord préciser que la noyade, par définition, désigne le fait d'être asphyxié par l'eau. Les personnes qui se noient ne meurent pas automatiquement : elles sont nombreuses à être secourues à temps. Sur les 1 649 noyades enregistrées pendant l'été 2018, 406 personnes en sont mortes. Ce sont les chiffres totaux de ces accidents qui sont pris en compte dans l'étude "Noyades 2018", dont la ministre des Sports, Roxana Maracineanu va commenter les résultats ce vendredi, lors de la présentation à Toulon de cette journée nationale de prévention.

Les enfants, principales victimes

La noyade accidentelle est la première cause de mortalité "par accident de la vie courante" chez les moins de 25 ans. Chez les enfants âgés de moins de 13 ans, on constate que le nombre de noyades a presque doublé en trois ans : 600 noyades recensées en 2018, contre 338 en 2015. Même chose chez les plus petits, les enfants de moins de 6 ans, qui sont également de plus en plus nombreux à se noyer dans les piscines privées familiales : ils étaient 223 en 2018, contre 96 en 2015. Parmi eux, 25 en sont morts l'année dernière (ils étaient 13 en 2015).

Surveiller les enfants qui se baignent

Concernant les enfants, la première chose à faire, c'est de leur apprendre à nager le plus tôt possible. Il faut aussi, si vous avez une piscine privée, la sécuriser : installer une barrière, une alarme ou une bâche rigide. Il faut aussi, et surtout, surveiller les enfants qui se baignent. C'est d'ailleurs le slogan mis en avant par le gouvernement : "un enfant qui se baigne, c'est un adulte qui le surveille".

Pour les adultes qui se baignent, le gouvernement recommande plusieurs choses : ne pas se baigner si vous êtes fatigués ou si vous avez bu de l'alcool, évitez de vous baigner seul, et si vous êtes à la plage, renseignez-vous au préalable sur les éventuels courants marins.