30 démolitions d'immeubles, 45 rénovations : le grand projet d'urbanisme du quartier Beaubrun à Saint-Etienne

Par Lila Lefebvre, France Bleu Saint-Étienne Loire

L'Etat et les collectivités locales ont signé pour plus de dix ans de travaux pour rénover les quartiers Tarentaize, Beaubrun et Couriot dans le centre de Saint-Etienne. Le projet comporte notamment des démolitions d'immeubles et est estimé à 89 millions d'euros.