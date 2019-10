30% des coupures de réseau sont liées à l’absence d’élagage des arbres

En cas de forts vents, 30% des coupures de réseau téléphonique sont dues à l'absence d'élagage des branches proches des lignes aériennes. Orange n'est plus dans l'obligation de le faire, cette tâche incombe aux propriétaires mais aussi aux collectivités.

Alès, France

On connaît tous les désagréments dans le Gard nés des coupures de téléphone intempestives. Un moyen de s'en prémunir, l'élagage des branches proches des lignes téléphoniques. L'entreprise Orange n'est plus en obligation de le faire. Cette tâche est dévolue désormais aux propriétaires privés ou aux collectivités. L’élagage améliore le confort téléphonique et les débits souligne l'entreprise Orange.

Un nombre non-négligeable de coupures peut-être évité

En période de tempête ou de forts vents, 30% des coupures de réseau découlent de l’absence d’élagage des arbres proches des lignes téléphoniques. Orange n’ayant plus l’obligation d’élaguer ces arbres, cette tâche incombe aux propriétaires (domaines privés) et aux collectivités territoriales (domaine public). Que faire sans téléphone si un problème survient dans une zone éloignée des villes ? Une ligne proche d’arbres élagués présente moins de risque de coupures -et donc un meilleur débit -qu’une ligne piégée par des branches d’arbres non-traitées.

Ne rien faire c'est s'exposer à ces risques de coupure

Des arbres non-entretenus fragilisent le fonctionnement des lignes téléphoniques avec à la clef, en cas d'évènements climatiques forts, une interruption de service. L’élagage demeure une nécessité. Orange poursuit son programme de déploiement de la fibre optique, souterrain mais AUSSI aérien. Fibre qui emprunte les trajets préexistants pour le cuivre.