30% des professeurs provençaux pourraient se mettre en grève pour le premier jour du bac

Marseille, France

Ce lundi débutent les épreuves du baccalauréat avec la philosophie. Dans le même temps, le syndicat majoritaire SNES FSU appelle à la grève afin de montrer son désaccord avec la politique mise en oeuvre par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer.

Le syndicat estime qu'un tiers des professeurs appelés pour surveiller les élèves pendant les épreuves iront manifester, sachant que les professeurs n'ont pas à prévenir dans le cas où ils se mettent en grève.

Grève des profs un jour de bac, une première depuis 2003

Afin de ne pas déstabiliser les candidats au bacs les professeurs "ne distribueront pas de tracts devant les salles d'examen" explique Annie Sandamiani, représentante syndicale. Cette professeure de littérature assure que cette action est menée afin de se faire entendre du ministre, pas contre les élèves : "On travaille toute l'année pour qu'ils réussissent le bac, ce n'est pas pour leur savonner la planche au dernier moment". Les professeurs manifesteront devant la gare Saint-Charles de Marseille à partir de 10h30.

Le rectorat s'organise

Bernard Beignier le recteur de l'académie Aix-Marseille assure que les épreuves auront bien lieu : _"_Nous avons appelé plus de personnels administratifs et de vacataires pour remplacer les professeurs grévistes", plusieurs centaines. Et il tient à confirmer que le baccalauréat se déroulera comme chaque année "avec deux surveillants par salle d'examens".

42 000 candidats dans les Bouches-du-Rhône et le Var tenteront de décrocher le bac cette année.