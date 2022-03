30 kilomètres de natation dans une piscine à Dijon pour les enfants amputés

Tous les deux bourguignons, Ghislain Vachette et Quentin Merat ont nagé 30 kilomètres ce samedi dans la piscine dijonnaise du Carrousel. Des longueurs dans un bassin de 50 mètres pour récolter des dons à une association qui fournit des lames en carbone aux enfants amputés.

Encadrés par Flavie, une maitre nageuse, Quentin Merat (à gauche) et Ghislain Vachette (à droite) ont atteint leur objectif de 30 kilomètres

Un grand défi sportif pour la bonne cause accompli ce samedi par deux nageurs bourguignons. Originaires d'Appoigny près d'Auxerre, Ghislain Vachette (30 ans) et Quentin Merat (29 ans) ont nagé tous les deux 30 kilomètres dans la piscine du Carrousel à Dijon. Les deux sportifs ont passé la moitie de la journée dans un eau, avec un départ à 8h du matin et une arrivée à 20h, à la nuit tombée.

Derrière l'idée, Ghislain Vachette a voulu récolter des dons pour l'association Lames de Joie qui fournit des lames en carbone aux enfants amputés.

Le but : permettre à tout le monde de faire du sport, grâce à l'achat des lames en carbone. Les prix sont élevés : une lame coûte minimum 2 000 euros, jusqu'à 8 000 - 10 000 euros maximum si l'enfant est amputé au-dessus du genou. Un coût conséquent, d'autant qu'une lame se change environ tous les deux ans.

"L'idée est que ce défi remonte jusqu'aux parents" souligne Ghislain Vachette qui espère "aider des enfants bourguignons" par son défi sportif.

Une cagnotte toujours en ligne

Moment fort de la journée, Ghislain Vachette et Quentin Merat a partagé des longueurs avec Gérard Brigant, un nageur dijonnais amputé de la jambe gauche.

Un beau symbole, le nageur handisport Gérard Brigant a fait quelques longueurs avec Ghislain Vachette et Quentin Merat © Radio France - Alexandre Lepère

Le programme a été respecté à la lettre : les deux nageurs ont fait leurs longueurs du matin au soir, dans un bassin en extérieur de 50 mètres. Pour atteindre l'objectif, la distance a été fragmentée en blocs de dix, huit ou six kilomètres avec des pauses de 30 minutes.

Quentin Merat a réussi le défi, bien aidé par sa montre connectée qui lui a indiqué la distance parcourue en temps réel © Radio France - Alexandre Lepère

Pour marquer le coup, Ghislain Vachette a décidé de laisser la campagne de dons ouverte jusqu'au 30 mars. Pour donner, rendez-vous sur la plateforme Leetchi "nager 30KM pour Donner des Ailes."