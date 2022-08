30 maires de Côte d'Or ont démissionné de leurs fonctions depuis les élections municipales de 2020

À l'issue des élections municipales de 2020, 698 maires avaient été élus à la tête de nos communes de Côte-d'Or. Depuis, 30 ont tiré leur révérence. Certains sont décédés, d'autres sont partis pour raison personnelle, mais parmi eux , un tiers effectuait leur premier mandat.

"Sur le mandat précédent, à la même époque, nous étions plutôt à 20 démissions que les 30 actuellement. On est peut-être sur une accélération du phénomène", précise Ludovic Rochette, président de l'Association des Maires de la Côte d'Or. Une situation qui n'est pas pour autant alarmante pour l'édile de la commune de Brognon, qui y voit une explication qui dépasse les frontières de la Côte d'Or. "On a vu un début de mandat compliqué. Théoriquement, l'Etat et les associations organisent en début de mandat des formations pour encadrer les nouveaux élus. Cela n'a pas été fait ou on l'a fait mais en visio d'une manière peut-être maladroite. Ce qui est de la base initiale n'a pas été aussi solide qu'elle ne devrait l'être", détaille-t-il.

On était tous un peu la tête sous l'eau

Les élus ont également dû faire face à la pandémie de covid, avec les différents protocoles dans les écoles, les centres de loisirs, mais aussi participer à la politique de relance "avec des systèmes d'aide qui étaient parfois un peu compliqués à comprendre. Et en même temps il fallait penser à déployer le programme sur lequel ils étaient élus. On était tous un peu la tête sous l'eau, ce qui fait que l'on a eu quelques collègues qui ont connu des difficultés. Être trop seul dans son mandat et bien on rentre dans la difficultés_._"

Un sentiment de solitude que n'a pas beaucoup connu Salvador Meloni. Arrivé pour la première fois et sans expérience, à la tête de la commune de Grosbois-en-Montagne en 2020, l'homme a trouvé du soutien auprès de l'ancien maire de la commune. "Je suis arrivé chez lui avec une liste de questions. Dès que j'avais un problème, j'allais le voir", explique l'homme de 66 ans. Il a pu compter sur sa Claire sa secrétaire de mairie tout comme d'anciens conseillers. "Si vous devenez maire et que vous n'avez aucun soutien, allez chercher une bouée, ca ira plus vite".

La peur de mal faire

Mais ça n'aura pas suffi. En janvier 2022, Salvador Meloni jette l'éponge et démissionne de son premier mandat, suite à un désaccord avec son conseil municipal. Des mois après, c'est sans rancœur, ni amertume qu'il parle d'une expérience passionnante mais difficile, notamment du point de vue humain. "Je crois que c'est cela qui a été le plus difficile pour moi. Vous êtes au centre de tout. Je me rappelle qu'à peine élu, un habitant m'a signalé que l'arête d'un trottoir avait été abîmée par un véhicule. Et bien je suis allé acheter du béton et je l'ai refait. Maintenant je pense que je ferai autrement. Et puis, vous avez peur de ne pas faire le bon choix, que les gens vous disent que ce que vous faites n'étaient pas bien."

C'est une charge mentale qui vous pèse toute la journée

Des doutes qui ont provoqué quelques troubles. "Je me suis rendu compte après que je faisais des insomnies. On s'aperçoit que c'est une charge mentale qui vous pèse toute la journée et même la nuit. Et après on se sent libre", assure l'ancien élu. Une expérience à laquelle il ne s'était pas préparé. "Je me suis dit que c'était comme retourner au travail. Cela m'a appris a être moins idéaliste".

Une sollicitation du maire que confirme Ludovic Rochette qui précise que dans chacune des communes de Côte-d'Or, malgré les difficultés, un homme ou une femme est là pour être au plus près de leur population.

La formation

Pour éviter d'autres démissions et faire perdurer l'envie de devenir maire, le président de l'Association des Maires de la Côte d'Or veut parier sur davantage de formations à destination des élus, que ce soit en communication ou encore pour gérer des conflits. Un accompagnement nécessaire. Pour ce qui est de conserver les volontaires, "cela se fera si elle voit que l'Etat apporte des moyens, que les associations d'élus peuvent les aider. Et là, c'est un grand travail qu'on doit avoir avec l'Etat. C'est un mandat qui est stratégique C'est soit on trouve cette clef pour trouver un modèle et des moyens pour garantir cette présence et cette proximité, soit on arrivera à cette interrogation : est-ce qu'on arrivera à avoir encore des volontaires ?"