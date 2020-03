C'est un arrêté qui fait beaucoup parler à Sanary-sur-Mer (Var) : depuis ce lundi matin, les sorties à plus de 10 mètres du domicile sont interdites dans le cadre du confinement. La fondation 30 millions d'amis demande au maire le retrait de cet arrêté immédiatement.

30 millions d'amis demande au maire de Sanary de retirer l'arrêté interdisant les sorties à plus de 10 mètres

Les promenades avec le chien à plus de 10 mètres de son domicile sont désormais interdites à Sanary-sur-Mer.

Depuis ce lundi matin, les habitants de Sanary-sur-Mer ne peuvent pas sortir se promener à plus de 10 mètres de leur domicile. Le maire Ferdinand Bernhard a pris un arrêté dans ce sens dans le cadre du confinement. L'élu a déjà expliqué à France Bleu Provence vouloir aller plus loin que les directives du gouvernement, estimant que dans sa commune les règles n'étaient pas bien respectées jusque là.

Mais cet arrêté très restrictif ne plaît pas du tout aux défenseurs des animaux : la fondation 30 millions d'amis demande immédiatement son retrait.Ne pas pouvoir se promener à plus de 10 mètres de son domicile réduit en effet le périmètre pour notamment les promenades d'animaux et la fondation estime que cette mesure du maire est "inadaptée et disproportionnée".

"Cette interdiction de déplacement à plus de 10 mètres du domicile porte gravement atteinte à la liberté d’aller et venir des habitants de Sanary-sur-Mer et notamment à ceux qui ont la nécessité quotidienne de sortir leurs chiens."

La fondation explique avoir été saisie par plusieurs habitants de la commune "particulièrement affectés par cette décision". Par la voix de sa présidente Réha Hutin, 30 millions d'amis demande donc au maire de retirer cet arrêté, à défaut, elle précise qu'elle se réserve, au nom de la fondation, la possibilité de saisir le juge administratif.