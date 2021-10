Le plus grand refuge d'équidés en Europe a ouvert à Bannegon, près de Dun sur Auron : 400 chevaux, ânes, et poneys profitent de 185 hectares pour y passer le reste de leur vie. Des animaux saisis à leurs propriétaires pour cause de mauvais traitements.

30 millions d'amis ouvre le plus grand refuge pour équidés d'Europe à Bannegon

La fondation 30 millions d'amis a racheté en 2017 cette ferme qu'elle a entièrement restaurée. Certains animaux ont été martyrisés comme ce petit cheval que nous présente la présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis, Réha Hutin : " C'est un comtois qui est complètement aveugle. C'est un peu la cour des miracles ici. Ce ne sont que des animaux qui ont été battus, affamés. Lui, il est aveugle parce qu'il est resté des années dans un tout petit box, sans voir la lumière du jour. Il ne quitte plus les deux petits poneys là-bas. Ils passent la journée ensemble au pré. De belles histoires d'amitié se nouent ici. "

Ce cheval comtois est aveugle car il a été enfermé trop longtemps dans l'obscurité. © Radio France - Michel Benoit

Le rituel est le même tous les jours : vers 7H00, les salariés de l'association (ils sont quatre) distribuent la ration du matin aux animaux dans leurs boxes : " C'est le paradis pour eux " décrit Laetitia Bos, directrice du refuge. " Après des années d'enfer. Ensuite, on les emmène dans les prairies. On les rentre le soir. Ils mangent et dorment. Ils finiront leur vie paisiblement ici."

Les animaux sont sortis tous les matins. © Radio France - Michel Benoit

Plusieurs animaux ont des difficultés pour marcher comme cet âne d'une vingtaine d'années, dont les sabots n'ont pas été entretenus : " Fanfan, il avait les pieds complètement déformés en babouche " décrit Benoît Kuhn, maréchal-ferrant. " C'est à dire des ongles très longs et qui partaient vers l'extérieur. C'est malheureusement irréversible pour lui. On lui a coupé aujourd'hui mais il garde des séquelles importants. Cela se répercute sur l'ensemble de la colonne vertébrale et sur le squelette. "

La fondation a construit deux bâtiments supplémentaires pour héberger les animaux © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup de propriétaires de chevaux ne font pas les soins des pieds sur leur animaux, ou ne les nourrissent pas assez : 99 % de ces équidés ont été malnutrisprécise Laetitia Bos : " Quand vous vous rendez compte que les propriétaires sont défaillants et n'ont pas l'envie de faire mieux, la seule solution, c'est de leur retirer leurs animaux et de les confier à des associations."

Les boxes qui abritent 400 équidés © Radio France - Michel Benoit

Le budget pour ce refuge est de 1,4 million d'euros par an. La fondation 30 millions d'amis finance également la pension pour 500 autres équidés, placés dans des centres équestres en France. La fondation reçoit de nombreux dons et legs. Inutile d'appeler la mairie de Bannegon, si vous souhaitez vous renseigner, le mieux est de cliquer sur ce lien.