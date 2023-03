30 nouvelles mesures en faveur des jeunes en Occitanie

De nouvelles aides pour la jeunesse de l'Occitanie. La région a annoncé la mise en place de trente mesures pour améliorer le quotidien des 16-29 ans. C'est la conclusion de neuf mois de consultation, au cours desquels 1.600 jeunes ont pu faire part de leurs besoins. "On essaie de répondre directement aux préoccupations qu'on a entendues", explique Carole Delga, la présidente de la région.

ⓘ Publicité

Six grands thèmes ont été retenus : l'orientation, la mobilité, la précarité alimentaire, la santé, les discriminations et la participation citoyenne. Les mesures seront mises en place à la rentrée de septembre 2023.

Parmi elles, on retient l'élargissement du dispositif "+=0" aux 16-26 ans, qui permet de voyager gratuitement sur le réseau liO (TER et cars) dès six aller-retours par mois. Pour faire face à la précarité alimentaire, les cantines des lycées ne jetteront plus les surplus alimentaires : ils les donneront aux banques alimentaires, qui voient les étudiants affluer depuis plusieurs mois.

Chez le médecin, des créneaux seront réservés aux jeunes pour leur permettre d'accéder plus facilement aux professionnels de santé. Les lycéens seront aussi aidés dans leurs recherches de stage avec une plateforme dédiée. Les aides versées aux entreprises vont être conditionnées à l'accueil de stagiaires.

Les 30 mesures vont être accessibles sur un portail internet unique, pour simplifier leur accès.