300.000 personnes sans abri en France, chiffre "effrayant" pour la Fondation Abbé Pierre

300.000 personnes sans abri en France, deux fois plus qu'en 2012. 300.000 personnes sans abri, " chiffre effrayant" pour la Fondation Abbé Pierre. Elle craint une explosion des expulsions au printemps prochain et demande la construction de 150.000 logements sociaux par an en France.

Le nombre de personnes sans abri a doublé depuis 2012 en France. La Fondation Abbé Pierre en dénombre environ 300.000 aujourd'hui. Un chiffre "effrayant" qui doit provoquer un "électrochoc" dit-elle. Surtout elle craint que ce chiffre n'augmente encore avec la reprise des expulsions au printemps prochain, des expulsions qu'elle redoute nombreuses à cause de la crise que nous traversons.

"C'est plus dur aujourd'hui"

Près de la gare de Nîmes, Hocin s'abrite de la pluie qui tombe ce dimanche : "C'est plus dur aujourd'hui parce qu'on a l'impression d'être abandonnés vu que les magasins sont fermés. On se retrouve dehors, on a l'impression d'être des survivants d'un autre monde. Que tous les gens sont chez eux, apparemment, et là nous on se retrouve dehors, on a l'impression d'être seuls, d'être délaissés."

Hocin. Sans abri, dimanche, il s'abritait de la pluie près de la gare de Nîmes. Copier

"Trois jours en foyer, après tu te d..."

Tout à côté de lui, un homme ne veut pas dire son nom. Il vient d'Andorre. Il aimerait y retourner mais n'a plus rien. Il est à la rue. Il a obtenu un hébergement pour 3 jours : "On sort à 6h30 le matin et ce soir on va rentrer à 20h30. On a le droit à 3 jours, après 3 jours tu te démerdes.... Le 115 complet. Je téléphone 3 fois par jour, à 8h, à 13h et le soir. Complet." A ses côtés, Hocin dit la même chose : "c'est de plus en dur maintenant, et comme c'est l'hiver, les places, elles sont toutes prises."