300 affiches envoyées partout en France : pour trouver son médecin, la mairie d'Ambrault sort le grand jeu

Depuis trois mois, la commune d'Ambrault n'a plus de médecin. Face au désarroi de ses habitants, le maire a décidé de communiquer dans toutes les facs de médecine de France, et même au-delà.

Le décès du docteur Thomazeau, en fin d'année dernière, a laissé un grand vide à Ambrault. La commune, située dans le sud de l'Indre, à 25 km de Châteauroux, n'a plus de médecin généraliste. Pour se faire soigner, parmi les 900 habitants, nombreux sont ceux qui vont à St-Août, chez le docteur Akiyo, mais cette solution n'efface pas les inquiétudes. Comme l'explique Denise : "Pour moi, ça va, parce que je peux encore me déplacer, mais ça ne veut pas dire que ça durera très longtemps".

Commune recherche médecin

Trouver un généraliste est donc devenu la priorité du maire par intérim, Etienne Aujard. Avec son conseil municipal, il a eu l'idée d'envoyer un courrier à toutes les facs de médecine de France. Sur une feuille A4 façon petite annonce avec l'en-tête de la mairie, il est écrit : "La commune d'Ambrault recherche médecin généraliste H/F". Sont ensuite détaillées les différentes aides à l'installation venant de l'Etat et du département. La mairie, elle, met à disposition le cabinet médical et la maison d'habitation attenante. Le courrier a également été adressé à des ambassades de France à l'étranger. Pour l'instant, les recherches d'Etienne Aujard se sont révélées infructueuses : "On a eu un contact avec un docteur béninois, un syrien et un togolais. Ces personnes n'ont pas le diplôme pour exercer en France".

"Il y a beaucoup d'avantages à venir s'installer à Ambrault", estime le maire, Etienne Aujard. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Cette affiche a été envoyée à des facs de médecine et à des ambassades de France à l'étranger. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une démographie en berne

Le cas d'Ambrault n'est malheureusement pas isolé. Dans l'Indre, la situation est "affligeante", selon les mots de Christian Moreau, secrétaire général du conseil de l'ordre des médecins dans le département. "On décompte 143 médecins généralistes libéraux, explique-t-il. Cette année, on affiche un déficit de 16. Pour être plus précis, nous en avons perdu une vingtaine et nous en avons inscrit quatre. Et ça n'ira pas en s'arrangeant car la pyramide des âges est inquiétante". Un tiers des généralistes indriens ont plus de 60 ans. Leur moyenne d'âge est de 55 ans.

Les médecins étrangers, unique recours ?

Pour Christian Moreau, il n'existe pas de solution dans l'immédiat : "Pendant des années, on a réduit le nombre d'étudiants en médecine, on n'a personne pour remplacer ceux qui partent en retraite". Le secrétaire général du conseil de l'ordre des médecins préconise le recours aux médecins étrangers : "Actuellement on autorise tous ceux qui ont des diplômes européens à exercer en France. C'est ce qui nous sauve ! Dans l'Indre, les trois quarts des médecins que nous inscrivons à l'ordre ont des diplômes étrangers".

Tenir compte de la qualité de vie des jeunes médecins

Les incitations financières en tout cas ne font plus figure de solution miracle. La présidente du Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes (SNJMG), Emilie Frelat explique : "Ce n'est pas parce que vous allez me donner 50.000 euros pour m'installer en zone sous-dotée que j'irais m'installer en zone sous-dotée. On n'arrive pas sur le marché du travail à 20 ans, comme dans d'autres métiers. A 30 ou 35 ans, on a déjà créé un certain nombre de choses dans notre vie personnelle, ça joue". Il faudrait tenir compte de critères tels que la qualité de vie, prône la jeune praticienne qui préconise un assouplissement de l'exercice libéral, pour faciliter la tâche des nouveaux installés, notamment du point de vue administratif.