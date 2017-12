Roncq, France

Environ 190 personnes âgées isolées et 140 bénévoles de toute la métropole lilloise ont dégusté le repas du traiteur, lundi 25 décembre. Le menu imprimé sur un carton rouge trône sur toutes les tables : "farandole apéritive, cocktail framboisine, cuisse de canard confite sauce au miel et garniture, assiette de fromages" et en dessert "nougat glacé maison et son coulis de fruit", lit fièrement Serge, un bénévole.

"Des fleurs avant le pain" : devise respectée

L'association qui prépare cet événement depuis le mois de juillet a mis les petits plats dans les grands. "C'est pas parce qu'on est âgé, seul et qu'on n'a pas forcément de moyens qu'on doit faire les choses moins bien, explique le directeur régional des petits frères des Pauvres, Fabrice Talandier.

Il y a une tradition chez les petits frères des Pauvres de fêter Noël depuis 1949 le jour même de Noël" Fabrice Talandier, directeur régional

"On a la chance grâce à nos généreux donateurs de pouvoir financer ce type de Noël. L'idée c'est qu'on permette aux personnes que nous accompagnons de vivre un beau Noël comme tout un chacun". Cette exigence correspond à la devise de l'association : "donner les fleurs avant le pain".

Travail d'équipe ce midi en cuisine pour le déjeuner de #Noël à Roncq organisé par les petits frères des Pauvres #Nord#solidarité 300 convives à nourrir. pic.twitter.com/SilcfgwxX6 — Margot Delpierre (@MargotDelp) December 25, 2017

Redonner le sourire aux personnes âgées isolées

Alors que la solitude se fait d'autant plus ressentir pendant les fêtes de fin d'année, ce repas est particulièrement important pour les bénéficiaires de l'association comme Adrienne, de Lille. Elle ne fêtait plus vraiment Noël depuis le départ il y a six ans de ses enfants et petits-enfants à Montélimar, à 800 kilomètres de chez elle.

"Moi j'ai rien préparé cette année, j'ai même pas fait un petit sapin, reconnait Adrienne. Ça aurait été la tristesse complète. J'en ai vécu des années comme ça, ça devient lourd à la fin. Maintenant avec les petits frères, au moins on s'occupe un peu de nous". Même réaction d'Yvette de Lomme, attablée avec une amie.

Sans les petits frères, je serais chez moi à regarder la télévision et c'est tout. Je ne fais plus à manger" Yvette, invitée au déjeuner

"On arrive à un certain âge où les enfants ont leur vie et la Mamie ne fait plus partie de leur vie. Heureusement qu'il y a les petits frères", soupire Yvette, venue après la messe. Les convives sont repartis en fin d'après-midi, après avoir entonné quelques chants de Noël. L'association n'a oublié personne : les autres bénéficiaires de la région ont bénéficié d'un dîner de réveillon dimanche 24 décembre.