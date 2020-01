300 enfants malades s'amusent à Disneyland Paris grâce à l'opération Pièces jaunes

Disney Village, Chessy, France

Une journée de magie au pays de Mickey ! Avec des étoiles plein les yeux, 300 enfants malades ont passé la journée de ce mercredi au parc Disneyland Paris, en Seine-et-Marne. Dans le cadre de l'opération Pièces jaunes (organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France), ils sont venus de toute la France pour profiter du parc.

Ils ont pu s'amuser sur les manèges à sensations. C'est le cas de Charlotte, 18 ans. Elle souffre de la maladie de Crohn, qui l'oblige à passer beaucoup de temps à l'hôpital Necker à Paris. "J'ai fait les attractions Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, Peter Pan, Blanche-Neige", raconte-t-elle, avec un grand sourire et les oreilles de Minnie vissées sur la tête. Et même pas peur sur les loopings de Space Mountain !

Charlotte et sa maman, juste avant le démarrage de l'attraction Space Mountain à Disneyland. © Radio France - Emeline Ferry

Une journée en présence de la Première dame Brigitte Macron, présidente de l'opération, de Didier Deschamps et de plusieurs artistes qui ont organisé un concert pour les enfants, notamment Vianney, Joyce Jonathan et Christophe Maé.

"On s'en met plein les yeux, on ne pense pas à l'hôpital", raconte Edith, la maman de Pauline. Sa fille de 14 ans souffre d'une interféronopathie. Ce sont des maladies auto-immunes qui se développent les unes après les autres, et qui nécessitent une hospitalisation tous les trois mois. "On emmagasine ces bons moments-là, et puis quand on a des moments qui sont un peu plus compliqués, on y repensera ! Ça met du baume au coeur", explique la maman.

Pauline, au premier rang, a profité de la journée à Disneyland, en présence de Brigitte Macron, Didier Deschamps, Vianney ou encore Jean-Luc Reichmann. © Radio France - Emeline Ferry

"C'est très important de rompre la monotonie du quotidien à l'hôpital pour un moment d'évasion, de joie, de bonheur et de partage", explique Danuta Pieter, déléguée générale de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.

Si vous voulez participer à l'opération Pièces jaunes, vous avez jusqu'au 15 février pour donner les pièces qui traînent au fond de votre porte-monnaie. C'est pour la bonne cause ! Toutes les infos sont sur ce site.