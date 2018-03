Après l'expulsion par la force d'étudiants à l'université de Montpellier, des étudiants nantais se sont rassemblés ce mercredi 28 mars pour montrer leur soutien et pour dénoncer la répression et les violences. Depuis mi-février, ils dénoncent le plan étudiant et Parcoursup.

Nantes, France

Les 300 étudiants réunis place du Bouffay à Nantes ont tous vu les images tournées dans l'amphithéâtre de droit à Montpellier : des étudiants frappés et expulsés par la force par des hommes cagoulés. Ils sont tous choqués comme Camille : "Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Je peux comprendre qu'on veuille reprendre les cours mais, de là, à aller taper sur la têtes des gens !".

Dans le cortège, les étudiants nantais sont aussi choqués par l'encadrement des forces de l'ordre. Une dizaine de fourgons de CRS sont mobilisés. Nicolas se sent encerclé : "Là on est à peine 300 jeunes et le dispositif est vraiment impressionnant. J'estime que c'est important de respecter les forces de l'ordre mais déployer un hélicoptère et un dispositif aussi important, c'est vraiment pas beau à voir".

Le cortège d'étudiants qui manifestent contre les violences à la fac de Montpellier sont désormais Place du Cirque à Nantes, suivis par une dizaine de fourgons des forces de l'ordre pic.twitter.com/MtzGqtXpnF — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 28, 2018

Des étudiants mobilisés pour "la liberté de manifester"

Les étudiants ne peuvent pas manifester dans les rues du centre-ville, bloquées par des CRS, ils sont dirigés vers la rue Sully et la place du Cirque avant de revenir place du Bouffay. Val ne comprend pas : "On est entouré par la BAC, par les CRS, ils veulent créer un climat de tension et c'est cela que l'on condamne. On est là pour notre liberté de manifester".

Les rues du centre-ville de Nantes sont bloquées par les CRS, le cortège des étudiants est dirigé vers la Préfecture pic.twitter.com/VDpYWSc2Gf — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 28, 2018

Comme à Montpellier ou encore à Lille, les étudiants de Nantes dénoncent le plan étudiant et la plateforme post-bac Parcoursup. Ils sont mobilisés contre ces réformes depuis février dernier. Si à la faculté de Nantes, il n'y a pas de violences au sein des amphi bloqués, il y a une tension explique Val notamment "sur les réseaux sociaux avec des propos haineux de ceux qui sont contre le blocage". Lisa sait que ce qui est arrivé à Montpellier "pourrait arriver à Nantes" même si la jeune femme le reconnait, le président de l'université fait en sorte que cela n'arrive pas car "personne n'a envie que cela finisse dans la violence".

Pour Lisa sa plus grande peur c'est surtout que la mobilisation s'essouffle et que la loi passe. Les étudiants nantais ont prévu une série de manifestations à partir du mois d'avril, en semaine et le samedi pour réunir avec eux la contestation des cheminots et des fonctionnaires notamment.