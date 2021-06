300 manifestants à Orléans contre la montée des idées d'extrême droite

Entre 300 et 350 personnes se sont mobilisées ce samedi après midi à Orléans contre la montée de l'extrême droite et pour la défense des libertés. C'était un mouvement national à l'appel de plusieurs syndicats et partis de gauche.

Est-ce la chaleur, l'approche des vacances ou un peu les deux ? En tous cas, la mobilisation était plutôt moyenne ce samedi à Orléans contre la montée de l'extrême droite. On a compté entre 300 et 350 participants, essentiellement des militants associatifs, syndicaux ou politiques.

On n'en peut plus de ce climat malsain

En tête du cortège, derrière un drapeau de la Cgt, un couple de retraités explique qu'il" espérait voir plus de monde". Pour ces orléanais, "la France vit actuellement dans un climat malsain avec une banalisation des idées d'extrême droite". Et ils citent notamment le polémiste Eric Zemmour et ses propos souvent " limites" sur la chaîne d'information CNews.

Le débat politique se limite aujourd'hui au RN contre la République en marche, ce n'est plus possible

Pierre, la trentaine, est venu en simple citoyen, inquiet du débat politique actuel. " La Macronie fait tout pour faire croire qu'il n'y a plus qu'un seul opposant : le Rassemblement National et Marine le Pen. _Ce petit jeu risque de mal finir._" En arrière fond de ces inquiétudes, il y a les élections régionales des 20 et 27 juin et une possible victoire du RN en Centre-Val-de Loire. " Je ne veux pas l'imaginer" insiste Pierre, " pour me rassurer, je me dis que partout où ils sont passés, ils nous ont montré qu'ils sont nuls à ch.."

Dans le cortège, les slogans comme "dehors, les fachos" ou " à bas, les fachos" font mouche. Mais ils laissent assez indifférents les passants orléanais, en plein après midi de shopping. Pour Mia, jeune militante du NPA, ce n'est pas un problème. " Notre impact aujourd'hui, il est surtout médiatique. Et puis, c'est une façon de montrer aux fachos qu'on est là, qu'il y aura toujours une riposte dans la rue."

Fin du rassemblement devant le Théâtre

La manifestation a pris fin devant le Théâtre d'Orléans. Un lieu doublement symbolique. Il a été occupé pendant plus d'un mois par les intermittents du spectacle pour la défense de la culture et contre la réforme de l'assurance chômage. Des militants y ont aussi été agressés dans la nuit du 9 mai dernier et cette semaine, un militant d'extrême droite a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire pour cette agression.