300 marcheurs creusois pour le climat... et des pancartes !

Plus de 300 personnes ont défilé dans les rues de Guéret pour le climat, ce samedi. Et comme parfois une photo vaut mieux qu'un long discours... voici 34 photos de pancartes vues dans le cortège. Elles sont drôles, belles, moches, en colère, alarmantes, touchantes, surtout sincères.

Guéret, France

"Plus chauds que le climat". La marche pour le climat a connu un succès inattendu ce samedi matin à Guéret. Plus de 300 personnes, dont de nombreux enfants, ont défilé quelques minutes entre la préfecture et la place Bonnyaud, passant entre les stands du marché.

Le groupe s'est ensuite regroupé autour de la fontaine des Trois Grâces, actuellement vide (!!!). Les manifestants ont dansé dans la fontaine, joué de la musique, chanté, avant de se disperser.

Ils promettent de revenir...

Leurs revendications s'adressent aux responsables politiques de tous niveaux et de tous bords, aux industriels, aux financiers, aux journalistes.

Voici les pancartes brandies à qui voudra bien regarder.

