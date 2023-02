300 millions d'euros pour rénover quatre quartiers prioritaires de Limoges

Les habitants de quatre quartiers prioritaires de Limoges vont connaître de grands changements. Avec un budget de 300 millions d'euros, les quartiers du Val de L'Aurence nord et sud, de Beaubreuil et des Portes Ferrées vont être rénovés d'ici 2030. Des travaux sont prévus dans les appartements, les parties communes, les espaces verts ... Des tours entières vont même être complètement détruites.

Des démolitions qui ont déjà débuté

Dans le quartier du Val de L'Aurence, les démolitions ont déjà commencé. De grandes grues s'attaquent déjà aux bâtiments. **Ce qui n'est pas au goût de tout le monde. "**On est très bien chez nous, explique Denis, qui habite depuis 40 ans dans ce quartier. Pourquoi casser un truc qui marche? Je suis né ici, j'y suis très bien."

Mais pour les élus, ces rénovations sont plus que nécessaires. "Ce sont des quartiers qui ont été longtemps abandonnés, explique Catherine Mauguien-Sicard, la présidente de Limoges Habitat. Si vous ne les réhabilitez pas, vous vous retrouvez avec des bâtiments obsolètes, où on a des problèmes de sécurité, où personne n'a plus envie d'habiter."

La sécurisation par la rénovation

Et pour attirer du monde dans ce quartier du Val de L'Aurence, il faut aussi le sécuriser pour ces élus. En août, des émeutes y avaient éclaté. Ce mardi 20 février, de violents affrontements et des incendies y ont encore eu lieu. Pour Catherine Vautrin, la présidente de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la sécurité, dans un quartier, ça passe aussi par la rénovation. "On ne va pas se mentir dans tous les quartiers, nos concitoyens ont le droit de vivre en sécurité. Une opération de rénovation urbaine, c'est un ensemble qu'on articule au service des habitants."

Les élus de la Ville présentent à la présidente de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine les plans des travaux. © Radio France - Juliette Mylle

Pour l'instant, quatre quartiers prioritaires de Limoges sont concernés par ces travaux, sur les neuf qui se trouvent dans la ville.