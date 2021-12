Des paniers repas distribués à 300 étudiants nîmois

"Je trouve ça incroyable, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment un petit bonheur." Manon, étudiante en première année de licence AES, administration économique et sociale, regarde son sac et elle sourit. Finançant ses études seule, sans soutien familial, sans petit boulot, c'est difficile. Manon qui entre pâtes et riz ne varie pas beaucoup ses menus. Comme Amélie, étudiante sage-femme en troisième année : "On n'est pas indemnisé pour nos stages à l'hôpital, on n'est pas indemnisé pour nos trajets en voiture, donc notre budget faut qu'il comprenne l'essence et du coup ça se déduit du budget nourriture. Donc on mange beaucoup de pâtes et beaucoup de riz. Quand on en mange tous les jours, au bout d'un moment, ça pèse un peu sur l'estomac."

Des panier repas comprenant 1 bon kilo de pommes de terre du Gard, des pommes du Gard , du riz de Camargue, des yaourts de Lozère et une conserve de viande fabriquée dans le Gard. Des produits sélectionnés par le Mas des Agriculteurs à Nîmes et payés par la Région Occitanie dans le cadre de son opération "Bien manger pour tous". "C'est la troisième opération qu'on fait avec le Crous sur l'ensemble des universités d'Occitanie... donc sur le Gard aussi et à Nîmes explique Pierre Thoniel, directeur de la maison de la Région Occitanie à Nîmes. On a déjà aussi réalisé plusieurs opérations avec les Banques alimentaires, Secours Populaire, Restos du Cœur... d'un côté 150 tonnes [de nourriture] pour les associations et là on est à 4,5 tonnes pour le Crous de Nîmes."