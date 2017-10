300 personnes à Aulnay-sous-Bois réclament la "vérité pour Yacine"

Ce dimanche, environ 300 personnes ont manifesté à Aulnay-Sous-Bois pour demander la "vérité pour Yacine". Yacine, 24 ans, avait été retrouvé mort dans une cave il y a un mois.

Un mois après la mort de Yacine à Aulnay-sous-Bois, sa famille ne croit toujours pas à la version officielle. Environ 300 personnes ont donc défilé ce dimanche après-midi dans la ville pour demander "la vérité. Yacine, c'est ce jeune homme de 24 ans retrouvé mort dans une cave le 14 septembre dernier, face contre terre, le pantalon baissé et une barre de fer sous le corps. L'enquête a rapidement conclu à une overdose de cocaïne mais la famille n'y croit pas, persuadée que quelqu'un a bel et bien tué Yacine. Il y a quelques jours la famille de Yacine a obtenu l'ouverture d'une information judiciaire mais le dossier avance trop lentement selon eux. Bilel, le grand frère de Yacine dénonce une justice trop lente et pas assez transparente qui laisse place au doute.

"Ca fait un mois qu'il y a une mère qui attend de pouvoir enterrer son fils, de pouvoir faire son deuil. On demande à ce qu'il y ait une vraie enquête criminelle qui soit faite pour découvrir qui a tué mon frère. On a pas pointé du doigt la police, le problème c'est le comportement de l'institution judiciaire qui nous fait douter. Ils ont quoi à cacher ?" (Bilel, le grand frère de Yacine)

Manifestation à Aulnay-sous-Bois pour Yacine, retrouvé mort il y a un mois. © Radio France

La famille reproche également à la justice de ne pas avoir été consultée sur les modalités de la contre-autopsie réalisée, et surtout, de n'en avoir toujours pas eu les conclusions. Ce dimanche, de nombreux habitants d'Aulnay les ont donc rejoint derrière une grande banderole noire "Vérité pour Yacine". Même si la famille reste très prudente sur les causes de la mort de Yacine, de nombreux manifestants pointent directement du doigt la responsabilité de la police. Même si officiellement rien ne met en cause la police à ce stade, pour Hadama Traore, co-fondateur du mouvement "La révolution est en marche", il n'y a pas de doute :

"Oui on pointe du doigt la police nationale par rapport à l'investigation qui a été tronquée, mal faite. C'est pas un discours qui attaque la police, c'est un discours qui attaque certaines personnes de la police."

La famille de Yacine tient une banderole "Vérité pour Yacine" © Radio France

De nombreux manifestants racontent ne plus se sentir en sécurité avec la police à Aulnay-sous-Bois et disent ne plus vouloir subir, au risque que cela dégénère.

"Les gens pensent que lorsque des jeunes font des émeutes c'est que pour foutre la merde. Mais c'est pas ça. C'est parceque l'on dirait que c'est la seule manière de se faire entendre. On va se faire entendre par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? On trouve déjà des gens morts dans nos caves. C'est un appel à l'aide" (Issa, 18 ans, habitant d'Aulnay).

Et un autre manifestant d'ajouter que si rien n'est fait pour régler les problèmes avec certains policiers : "ça va éclater".