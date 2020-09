300 personnes défilent à Marseille pour défendre l'emploi

Entre 200 et 300 personnes ont défilé ce mardi matin entre la place Castellane et la porte d'Aix à Marseille. A l'appel de la CGT, ils veulent défendre l'emploi.

Une marche pour l’emploi était organisée ce mardi matin à Marseille, à l'appel de l'union départemental 13 de la CGT. Le syndicat dénonce des dizaines de milliers de licenciement annoncés par le gouvernement, sous prétexte de la crise sanitaire. "On ne lâche rien" ou "Ça va péter" pouvait on lire sur les banderoles des manifestants qui ont défilé de la place Castellane et la porte d'Aix.

Une marche semblable a déjà eu lieu à Aix en Provence, Marignane, Fos. Une tournée qui doit se terminer le 17 octobre avec une manifestation à Paris pour interpeller le gouvernement.